Lillebonne. [Actualisé] Un homme de 37 ans renversé par une camionnette, il est mort à l'hôpital

Sécurité. Un grave accident s'est produit ce samedi 13 septembre. Un homme a été renversé par une camionnette à Lillebonne. Grièvement blessé, il a été transporté via l'hélicoptère Dragon 76 jusqu'à l'hôpital. Il s'agit des conséquences d'une altercation entre automobilistes.

Publié le 13/09/2025 à 16h31, mis à jour le 16/09/2025 à 05h38 - Par Justine Carrère
Lillebonne. [Actualisé] Un homme de 37 ans renversé par une camionnette, il est mort à l'hôpital
Ce samedi 13 septembre, un homme a été renversé par un poids lourd à Lillebonne. Grièvement blessé, il a été transporté au CHU de Rouen en hélicoptère : le Dragon 76. - Illustration

Soizic Guillaume, la procureure du Havre, indique que la victime est morte des conséquences de ses blessures, dimanche soir, au CHU de Rouen.

Un accident de la route s'est produit samedi 13 septembre vers 10h15 au niveau du boulevard de Lattre de Tassigny à Lillebonne près du Havre. Les pompiers sont intervenus pour secourir un piéton qui a été renversé par une camionnette avec une remorque. Ils ont pris en charge la victime, un homme de 37 ans grièvement blessé : en urgence absolue. Il a été transporté au CHU de Rouen via l'hélicoptère Dragon76.

Altercation entre automobilistes

A l'origine de ce fait divers, une altercation entre automobilistes. Soizic Guillaume, la procureure du Havre, précise que "les témoins majeurs ont pu être entendus et l'hypothèse de violences commises volontairement a été écartée. Il est confirmé qu'une altercation a eu lieu entre les deux automobilistes. La victime s'est arrêtée dans un rond-point, est sortie de son véhicule et s'est dirigée vers le véhicule du mis en cause qui roulait selon les témoins à une vitesse normale. Le véhicule du mis en cause n'a pas fait d'écart en direction de la victime".

Le conducteur de la camionnette a été "dépisté négatif à l'alcool comme aux stupéfiants". Il ne s'est pas immédiatement arrêté mais il n'a pas pris "délibérément pris la fuite". Il est revenu sur les lieux et a reconnu sa présence au moment de l'accident, après avoir été suivi par des témoins. L'enquête se poursuit et la garde à vue du conducteur de la camionnette a été levée.

