Manche. Six personnes blessées après un accident dont deux grièvement

Un accident s'est produit entre deux véhicules vers 20h vendredi 7 novembre au niveau du bourg de la Chapelle-Urée dans la Manche. Selon les pompiers, un homme de 20 ans et une femme de 19 ans ont été gravement blessés. Ils ont été transportés au centre hospitalier d'Avranches. Un autre homme âgé de 19 ans et une femme de 33 ans, plus légèrement blessés, ont eux aussi été conduits au même hôpital. Deux hommes âgés quant à eux de 16 et 20 ans ont été conduits au centre hospitalier de Fougères.