Seine-Maritime. Deux blessés dans un accident sur l'A13 : un homme de 70 ans et une femme de 20 ans à l'hôpital

Ce samedi 1er novembre, un accident s'est produit vers 12h sur l'A13 dans le sens Caen-Paris au niveau de la jonction A139 à hauteur de la commune de Oissel, près de Rouen. Selon les pompiers, trois véhicules sont impliqués dans cet accident. Un homme de 70 ans et une femme de 20 ans ont été blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital.

La circulation a été fortement perturbée

Une troisième victime, dont on ne connaît ni le genre ni l'âge, a été laissée sur place. Cet accident a fortement perturbé la circulation. Vers 13h, l'intervention des secours prenait fin.