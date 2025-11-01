En ce moment Amour Propre ZAHO
Seine-Maritime. Deux blessés dans un accident sur l'A13 : un homme de 70 ans et une femme de 20 ans à l'hôpital

Sécurité. Un accident a eu lieu ce samedi 1er novembre sur l'A13 à hauteur de Oissel, près de Rouen. Deux personnes ont été blessées, il s'agit d'un homme de 70 ans et d'une femme de 20 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Publié le 01/11/2025 à 16h27 - Par Justine Carrère
Seine-Maritime. Deux blessés dans un accident sur l'A13 : un homme de 70 ans et une femme de 20 ans à l'hôpital
Deux personnes ont été blessées dans un accident sur l'A13 à hauteur de Oissel ce samedi 1er novembre. - Illustration

Ce samedi 1er novembre, un accident s'est produit vers 12h sur l'A13 dans le sens Caen-Paris au niveau de la jonction A139 à hauteur de la commune de Oissel, près de Rouen. Selon les pompiers, trois véhicules sont impliqués dans cet accident. Un homme de 70 ans et une femme de 20 ans ont été blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital.

La circulation a été fortement perturbée

Une troisième victime, dont on ne connaît ni le genre ni l'âge, a été laissée sur place. Cet accident a fortement perturbé la circulation. Vers 13h, l'intervention des secours prenait fin.

