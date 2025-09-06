Cherbourg-en-Cotentin. Une femme blessée dans un accident de la route conduite à l'hôpital

Un accident est survenu vers 1h30 dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 septembre à Cherbourg-en-Cotentin, au niveau de la rue des Tanneries.
Transportée à l'hôpital de Cherbourg
Selon les pompiers, un seul véhicule est en cause. Dans cet accident, une femme âgée de 43 ans a été blessée. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital de Cherbourg.
