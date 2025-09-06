En ce moment Die With A Smile (feat Bruno Mars) Lady Gaga
Eure. Accident à grande vitesse : un homme de 25 ans meurt et deux autres sont blessés

Sécurité. Vendredi 5 septembre, un accident mortel a eu lieu sur la RD27 au niveau de Martainville près de Pont-Audemer dans l'Eure. Un homme de 25 ans est mort et deux autres hommes ont été blessés.

Publié le 06/09/2025 à 09h53, mis à jour le 06/09/2025 à 09h54 - Par Justine Carrère
Eure. Accident à grande vitesse : un homme de 25 ans meurt et deux autres sont blessés
Vendredi 5 septembre, les pompiers sont intervenus à hauteur de Martainville dans l'Eure pour un accident de la route. Un homme de 25 ans est mort et deux autres hommes de 26 ans ont été blessés. - Tendance Ouest

Un grave accident s'est produit peu avant midi vendredi 5 septembre sur la route départementale 27 à hauteur de Martainville près de Pont-Audemer dans l'Eure. Un homme de 25 ans est mort et deux autres hommes de 26 ans ont été blessés.

A lire aussi. Rouen. Un accident à grande vitesse fait quatre blessés dont un grave

Un utilitaire et un poids lourd impliqué

Selon les pompiers eurois, cet accident, à forte cinétique (grande vitesse), a impliqué un utilitaire et un poids lourd. Le conducteur de l'utilitaire, un homme de 25 ans, n'a pas survécu et les deux hommes de 26 ans qui se trouvaient dans le camion, ont été plus légèrement blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital de Pont-Audemer.

La RD 27 a été coupée à une voie et l'intervention des pompiers a pris fin vers 13h.

Eure. Accident à grande vitesse : un homme de 25 ans meurt et deux autres sont blessés
