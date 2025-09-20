En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
Eure. Un accident de la route fait trois blessés sur la RD833, ils sont conduits à l'hôpital

Sécurité. Vendredi 19 septembre dans la nuit, deux véhicules sont entrés en collision sur la RD833 à hauteur de Mousseau-Neuville près de Dreux dans l'Eure. Trois personnes ont été blessées, elles ont été conduites à l'hôpital.

Publié le 20/09/2025 à 10h28 - Par Justine Carrère
Eure. Un accident de la route fait trois blessés sur la RD833, ils sont conduits à l'hôpital
Vendredi 19 septembre sur la RD833, un accident a eu lieu entre deux véhicules au niveau de Mousseau-Neuville dans l'Eure. Trois personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital.

Un accident à grande vitesse s'est produit vendredi 19 septembre vers 21h30 sur la RD833, au niveau de la commune de Mousseaux-Neuville, dans l'Eure, près de Dreux. D'après les pompiers, deux voitures sont entrées en collision dans un "choc fronto-latéral". Au total, trois personnes ont été blessées. Dans le premier véhicule se trouvait un homme âgé de 47 ans. Dans le second, un conducteur de 69 ans est resté coincé dans l'habitacle jusqu'à l'arrivée des secours. Une femme de 55 ans a également été blessée. L'ensemble des victimes a été transporté à l'hôpital d'Évreux.

Au total, 13 pompiers sont intervenus sur place.

