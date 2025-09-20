Eure. Un accident de la route fait trois blessés sur la RD833, ils sont conduits à l'hôpital

Un accident à grande vitesse s'est produit vendredi 19 septembre vers 21h30 sur la RD833, au niveau de la commune de Mousseaux-Neuville, dans l'Eure, près de Dreux. D'après les pompiers, deux voitures sont entrées en collision dans un "choc fronto-latéral". Au total, trois personnes ont été blessées. Dans le premier véhicule se trouvait un homme âgé de 47 ans. Dans le second, un conducteur de 69 ans est resté coincé dans l'habitacle jusqu'à l'arrivée des secours. Une femme de 55 ans a également été blessée. L'ensemble des victimes a été transporté à l'hôpital d'Évreux.

Au total, 13 pompiers sont intervenus sur place.