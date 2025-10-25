En ce moment Autrement Julien LIEB
Manche. Un accident de circulation fait trois blessés, ils sont conduits à l'hôpital

Sécurité. Vendredi 24 octobre, un accident a eu lieu à Orval-sur-Sienne dans la Manche. Trois personnes qui ont été blessées ont ensuite été conduites à l'hôpital par les secours.

Publié le 25/10/2025 à 09h23 - Par Justine Carrère
Manche. Un accident de circulation fait trois blessés, ils sont conduits à l'hôpital
Les pompiers de la Manche sont intervenus vendredi 24 octobre pour un accident de la route. Trois personnes blessées ont été conduites à l'hôpital. - Tendance Ouest

Un accident s'est produit entre deux véhicules à Orval-sur-Sienne près de Coutances dans la Manche, vendredi 24 octobre vers 10h.

A lire aussi. Caen. Incendie : une femme de 80 ans intoxiquée par les fumées a été conduite à l'hôpital

Les victimes transférées à Coutances et Saint-Lô

Selon les pompiers, une femme et un homme âgés de 70 ans ont été blessés. Ils ont été conduits au centre hospitalier de Coutances. Un autre homme, âgé de 38 ans, lui aussi blessé, a été transporté au centre hospitalier de Saint-Lô. Au total, l'intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers.

