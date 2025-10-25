Manche. Un accident de circulation fait trois blessés, ils sont conduits à l'hôpital

Un accident s'est produit entre deux véhicules à Orval-sur-Sienne près de Coutances dans la Manche, vendredi 24 octobre vers 10h.

Les victimes transférées à Coutances et Saint-Lô

Selon les pompiers, une femme et un homme âgés de 70 ans ont été blessés. Ils ont été conduits au centre hospitalier de Coutances. Un autre homme, âgé de 38 ans, lui aussi blessé, a été transporté au centre hospitalier de Saint-Lô. Au total, l'intervention a mobilisé 14 sapeurs-pompiers.