Tempête Benjamin. Le trafic ferroviaire normand reprend normalement

Après les dégâts occasionnés par la tempête Benjamin, les trains de reconnaissance ont terminé leur mission et toutes les lignes normandes ont été dégagées. Le trafic ferroviaire reprend donc normalement sur l'ensemble de la région ce vendredi 24 octobre en fin de matinée.

Le trafic peut reprendre en toute sécurité

Au cours de la nuit, une cinquantaine d'arbres et de branches a été recensée sur les voies. Pour cette opération, 20 trains spéciaux ont été affrétés et 100 agents de la SNCF ainsi que des bûcherons ont été mobilisés. Le trafic peut reprendre en toute sécurité.

• A lire aussi. Le Havre. Tempête Benjamin : un octogénaire grièvement blessé à la suite de travaux de toiture