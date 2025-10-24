Le Havre. Tempête Benjamin : un octogénaire grièvement blessé à la suite de travaux de toiture

Il voulait réparer les dégâts occasionnés par la tempête Benjamin sur la toiture de sa maison. Un homme de 78 ans avait fait appel à un couvreur jeudi 23 octobre rue Marmiesse au Havre.

Vers 17h30, le couvreur a fait une chute. Il a entraîné une autre personne présente sur une échelle. Cette dernière est retombée sur l'octogénaire présent au pied de l'échelle. La victime, en arrêt cardio-respiratoire, a été réanimée sur place par les secours. Il a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital.

Un homme de 48 ans a été légèrement blessé par la chute de l'octogénaire. Il n'a pas été nécessaire de l'hospitaliser. Une femme de 48 ans, présente au moment du drame, a été choquée.