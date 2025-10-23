En ce moment Be Mine Kamrad
Tempête Benjamin. Un arbre chute sur une maison à Saint-Léonard, une autre habitation menacée

Environnement. Les pompiers sont intervenus à 75 reprises dans le département de Seine-Maritime à la suite du passage de la tempête Benjamin, jeudi 23 octobre. Six personnes doivent être relogées après la chute d'un arbre à Saint-Léonard.

Publié le 23/10/2025 à 16h28, mis à jour le 23/10/2025 à 16h29 - Par Alexandre Leno
Tempête Benjamin. Un arbre chute sur une maison à Saint-Léonard, une autre habitation menacée
Six personnes doivent être relogées après la chute d'un arbre sur une habitation. - Illustration

Conséquence de la tempête Benjamin qui frappe la Normandie et en particulier le littoral seinomarin, jeudi 23 octobre, les pompiers ont été appelés à Saint-Léonard près de Fécamp pour des chutes d'arbres. L'un d'eux est tombé sur une maison et un autre menaçait d'atterrir sur une autre habitation selon les secours qui évoquent le relogement de 6 personnes au total dont une famille 5 personnes.

• A lire aussi. [Vidéo] Tempête Benjamin. 25 interventions des pompiers dans le Calvados

Toujours selon les pompiers de Seine-Maritime, "la plupart des interventions, en lien avec l'événement météo concernent des chutes d'arbres, des chutes de câbles électriques, des chutes d'éléments de toiture (et) quelques inondations de bâtiments d'habitation". Les secours ont procédé ainsi à 75 interventions en lien avec les intempéries qui frappent la région depuis mercredi 22 octobre.

De son côté Météo France a maintenu la vigilance jaune en Seine-Maritime pour vagues submersion, vent, pluie et inondations et orages. L'alerte se poursuit jusque tard dans la nuit.

A lire aussi. Tempête Benjamin. Le pont de Normandie fermé dans la nuit de mercredi à jeudi

