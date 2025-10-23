Tempête Benjamin. Un arbre chute sur une maison à Saint-Léonard, une autre habitation menacée

Conséquence de la tempête Benjamin qui frappe la Normandie et en particulier le littoral seinomarin, jeudi 23 octobre, les pompiers ont été appelés à Saint-Léonard près de Fécamp pour des chutes d'arbres. L'un d'eux est tombé sur une maison et un autre menaçait d'atterrir sur une autre habitation selon les secours qui évoquent le relogement de 6 personnes au total dont une famille 5 personnes.

Toujours selon les pompiers de Seine-Maritime, "la plupart des interventions, en lien avec l'événement météo concernent des chutes d'arbres, des chutes de câbles électriques, des chutes d'éléments de toiture (et) quelques inondations de bâtiments d'habitation". Les secours ont procédé ainsi à 75 interventions en lien avec les intempéries qui frappent la région depuis mercredi 22 octobre.

De son côté Météo France a maintenu la vigilance jaune en Seine-Maritime pour vagues submersion, vent, pluie et inondations et orages. L'alerte se poursuit jusque tard dans la nuit.

