Pays de Caux. Tempête Benjamin : jusqu'à 161km/h sur le littoral

Sécurité. La tempête Benjamin traverse la Normandie en ce jeudi 23 octobre. Des vents violents ont été enregistrés sur le littoral seinomarin : jusqu'à 161km/h à Fécamp et 149km/h au cap de la Hève.

Publié le 23/10/2025 à 08h35 - Par Gilles Anthoine
La tempête Benjamin occasionne de fortes rafales de vent sur une bonne partie de la France ce jeudi 23 octobre, avec de grosses vagues sur le littoral de la Manche. La Seine-Maritime est placée en vigilance orange pour risque de vent, pluie inondation et vagues submersion.

Des vents très violents ont été enregistrés sur le littoral de Seine-Maritime, jusqu'à 161km/h à Fécamp et 149km/h au cap de la Hève. De nombreux arbres se sont couchés sur les chaussées dans le Pays de Caux, sur un axe entre Le Havre et Fécamp. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence.

Le pont de Normandie reste coupé à la circulation jusqu'à jeudi 17h, avec une déviation par le pont de Tancarville.

