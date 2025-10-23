Le Havre. Tempête Benjamin : le pont de Normandie reste fermé

En raison des vents forts prévus par Météo France (à cause de la tempête Benjamin), le pont de Normandie et le Viaduc du Grand Canal étaient interdits à tous les véhicules depuis jeudi 23 octobre minuit, dans les deux sens de circulation.

Compte tenu du passage en vigilance orange du département de la Seine-Maritime, cette mesure est prolongée jusqu'au 23 octobre 17h et pourrait l'être à nouveau en fonction des prévisions de Météo France.

Les automobilistes sont invités à emprunter le pont de Tancarville, provoquant d'importants bouchons.

Par ailleurs, l'accès au pont de Normandie, au Viaduc du Grand Canal et au pont de Tancarville reste interdit aux piétons et aux deux-roues jusqu'à minuit.

