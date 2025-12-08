Caen. Pour Noël, la paroisse du Bon Pasteur anime le centre-ville

La paroisse du Bon Pasteur de Caen organise un spectacle de Noël samedi 13 décembre, sur la place Bouchard et à l'église Saint-Sauveur. Trois représentations en extérieur, à 16h30, 17h30 et 18h30, seront accompagnées de chants de Noël par une chorale. La soirée se poursuivra par une veillée dans l'église, avec la possibilité de déposer des lumignons, d'écrire des intentions de prière ou d'échanger avec un prêtre. Une déambulation dans les rues piétonnes du centre-ville, accompagnée des animaux de la crèche et de petits acteurs, viendra compléter ce moment festif.

Des messes de Noël sont organisées dans les églises du centre-ville à partir de 17h30 le 24 décembre, et dès 7h le 25 décembre.