Près de Lillebonne. Un homme héliporté vers le CHU de Rouen après un accident

Sécurité. Deux hommes ont été blessés dans un accident de la route survenu en milieu de matinée, à Tancarville, lundi 8 décembre. L'un d'eux a dû être désincarcéré puis transporté au CHU par hélicoptère.

Publié le 08/12/2025 à 15h30 - Par Célia Caradec
Près de Lillebonne. Un homme héliporté vers le CHU de Rouen après un accident
L'hélicoptère de la Sécurité civile a été mobilisé. - Célia Caradec

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 10 heures, lundi 8 décembre, pour un accident de la route impliquant deux véhicules sur la route du Havre, à Tancarville.

A bord de l'un des véhicules, un homme âgé de 37 ans était incarcéré, après le choc. Il a dû être libéré par les secours avant d'être transporté dans un état grave par hélicoptère, vers le CHU de Rouen. L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile a été mobilisé pour son transport.

L'accident a fait un autre blessé, un homme âgé de 25 ans, plus légèrement touché. Il a été conduit à l'hôpital de Lillebonne afin d'être pris en charge. Au total, dix-huit pompiers ont été mobilisés.

Deux accidents en une matinée

La RD982, où s'est déroulé l'accident, qui relie l'A131 à la zone industrielle de Port-Jérôme, est un axe fréquenté par plus de 12 000 véhicules chaque jour.

Un peu plus tôt dans la matinée, à l'heure de pointe, un autre accident, sans gravité, avait déjà eu lieu à Tancarville sur cet axe, précisent nos confrères du Courrier Cauchois.

