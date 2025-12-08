Près de Lillebonne. Un homme héliporté vers le CHU de Rouen après un accident

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 10 heures, lundi 8 décembre, pour un accident de la route impliquant deux véhicules sur la route du Havre, à Tancarville.

A bord de l'un des véhicules, un homme âgé de 37 ans était incarcéré, après le choc. Il a dû être libéré par les secours avant d'être transporté dans un état grave par hélicoptère, vers le CHU de Rouen. L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile a été mobilisé pour son transport.

L'accident a fait un autre blessé, un homme âgé de 25 ans, plus légèrement touché. Il a été conduit à l'hôpital de Lillebonne afin d'être pris en charge. Au total, dix-huit pompiers ont été mobilisés.

Deux accidents en une matinée

La RD982, où s'est déroulé l'accident, qui relie l'A131 à la zone industrielle de Port-Jérôme, est un axe fréquenté par plus de 12 000 véhicules chaque jour.

Un peu plus tôt dans la matinée, à l'heure de pointe, un autre accident, sans gravité, avait déjà eu lieu à Tancarville sur cet axe, précisent nos confrères du Courrier Cauchois.