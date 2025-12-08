En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Cyclisme. Une équipe aux couleurs de la Mayenne sur le Tour de France femmes 2026

Sport. Le Département de la Mayenne a dévoilé, vendredi 5 décembre, l'équipe cycliste professionnelle qu'il allait soutenir pendant 3 saisons avec les entreprises locales Monbana et MyPie.

Publié le 08/12/2025 à 11h41 - Par Simon Lebaron
Les contours du projet de l'équipe cycliste féminine Mayenne-Monbana-MyPie ont été dévoilés vendredi 5 décembre.

Exit les voies maritimes, place aux routes internationales. Après le sponsoring commun (V and B, Monbana, Mayenne) d'un voilier sur le Vendée Globe, le Conseil départemental, toujours aux côtés du chocolatier d'Ernée et rejoint par l'entreprise locale de prêt-à-manger chaud MyPie, se lance dans le vélo. L'institution et ces deux entreprises mayennaises ont officialisé, vendredi 5 décembre, l'accompagnement pendant trois années d'une équipe cycliste professionnelle féminine à compter de 2026.

La première course à Majorque

L'écurie Mayenne-Monbana-MyPie, qui évoluait jusqu'à présent sous le nom Winspace Orange Seal, s'appuie sur de solides bases en UCI Women's ProTeam, deuxième division cycliste. La troisième meilleure équipe française participe à plus de 40 courses internationales par saison et a réalisé 24 Tops 10 et 9 podiums en 2025. "Elle va porter nos marques sur les routes en Mayenne, en France et à l'international", se réjouit Olivier Richefou, président du Département.

L'équipe aux trois "M", hasard du partenariat, participera au Tour de France femmes 2026, et se fixe aussi d'être alignée sur le Tour d'Espagne, d'Italie ou encore de Chine. Elle a rendez-vous du 24 au 26 janvier pour sa première course de la saison à Majorque, en Espagne.

Une coureuse mayennaise dans l'équipe

Parmi les 11 coureuses signées figure la Mayennaise Justine Gégu. La cycliste de 26 ans a rejoint l'équipe en juin pour sa première année chez les professionnels, sans savoir qu'elle allait courir sous les couleurs de la Mayenne. "Un grand bonheur", pour la native de Méral.

Au-delà du rayonnement à l'international, ce projet porte aussi un objectif local. "L'équipe va permettre de créer des synergies avec le cyclisme en Mayenne et le développer", félicite Sylvain Prodhomme, le président de l'association Laval cyclisme 53 partenaire du projet.

