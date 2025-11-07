En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
En Mayenne. Pourquoi le Département a-t-il accordé 500 000€ supplémentaires aux pompiers ?

Société. Le Conseil départemental a voté, lors de la session départementale du 7 novembre, une enveloppe de 500 000€ allouée au Sdis de la Mayenne. On vous explique la raison.

Publié le 07/11/2025 à 16h47 - Par Simon Lebaron
Le Sdis de la Mayenne va bénéficier d'une rallonge budgétaire de 500 000€ en raison de l'explosion du nombre d'interventions.

500 000€, c'est le montant supplémentaire accordé par le Conseil départemental au Sdis de la Mayenne. Cette enveloppe budgétaire a été votée ce vendredi 7 novembre lors de la session départementale. "Nécessaire pour boucler le budget des pompiers", selon le président du Conseil départemental Olivier Richefou, elle fait suite à l'explosion du nombre d'interventions des sapeurs-pompiers.

La fermeture des urgences : facteur n°1

En 2022, le Sdis a réalisé environ 17 000 interventions contre déjà 22 000 en 2025, soit une hausse de près de 30% en trois ans. Cette évolution est notamment due à "la fermeture des services d'urgences des hôpitaux", depuis une régulation mise en place par l'Agence régionale de santé en avril dernier. Les urgences du centre hospitalier de Laval sont de nouveau ouvertes 24h/24 et 7j/7 depuis lundi 3 novembre, avec les appels au Samu délocalisés à Angers. A l'inverse depuis cette même date, le service d'accueil des urgences de Mayenne ferme à 20h30 et coupe les admissions dès 16h30.

