En Mayenne. Le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Franck Briend, s'en va après 3 ans en poste

Le corps départemental des sapeurs-pompiers de la Mayenne était réuni, jeudi 4 décembre, à l'Etat-major du Sdis 53 à Saint-Berthevin pour célébrer la Sainte-Barbe. A cette occasion, un hommage a été rendu au colonel Franck Briend, directeur départemental adjoint depuis 2022. Il quitte la Mayenne pour les Bouches-du-Rhône où il prendra le poste de directeur adjoint au 1er janvier 2026.

"Un rôle décisif dans la gestion d'une double crise en 2024"

En trois ans et quatre mois passés en Mayenne, le colonel Briend s'est notamment investi dans l'organisation du projet d'établissement, de la construction du SDACR (Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques), qui fixe l'organisation opérationnelle départementale, et l'organisation du Cross national en 2024.

Il a joué un rôle décisif en juin 2024 dans la gestion d'une double crise, lorsqu'un incendie "d'une intensité exceptionnelle" a touché une entreprise à Val-du-Maine et que Craon subissait d'importantes inondations. "Son expertise, son calme et sa vision opérationnelle ont été déterminants pour coordonner les équipes dans un moment de tension extrême", salue le Sdis 53.

Deux pompiers félicités pour avoir sauvé un jeune d'une maison en feu

Plusieurs sapeurs-pompiers de la Mayenne ont également été récompensés lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe. Les commandants Sébastien Sicot et Laurent Bourgoin, ainsi que l'adjudante-cheffe Marine Hemmer, ont reçu la médaille de la Sécurité intérieure. L'adjudant-chef Sébastien Coçu et le lieutenant Stéphane Hamon ont reçu la médaille d'honneur pour services exceptionnels et le lieutenant Vincent Vermet, la médaille Grand Or.

Plus tard dans la soirée, deux lettres de félicitations pour actions opérationnelles ont été remises par le directeur du Sdis, Thierry Robert. Les deux sapeurs-pompiers concernés ont été mis en avant pour avoir sauvé un jeune homme piégé au premier étage d'une maison qui s'embrasait.