En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

En Mayenne. Le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Franck Briend, s'en va après 3 ans en poste

Sécurité. Un hommage a été rendu au colonel Franck Briend, directeur départemental adjoint du Sdis de la Mayenne, jeudi 4 décembre lors de la Sainte-Barbe. Il rejoindra les pompiers des Bouches-du-Rhône, après 3 ans en Mayenne.

Publié le 05/12/2025 à 11h45 - Par Simon Lebaron
En Mayenne. Le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Franck Briend, s'en va après 3 ans en poste
Le colonel Franck Briend, directeur départemental adjoint du Sdis de la Mayenne, quitte ses fonctions après 3 ans en poste. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le corps départemental des sapeurs-pompiers de la Mayenne était réuni, jeudi 4 décembre, à l'Etat-major du Sdis 53 à Saint-Berthevin pour célébrer la Sainte-Barbe. A cette occasion, un hommage a été rendu au colonel Franck Briend, directeur départemental adjoint depuis 2022. Il quitte la Mayenne pour les Bouches-du-Rhône où il prendra le poste de directeur adjoint au 1er janvier 2026.

"Un rôle décisif dans la gestion d'une double crise en 2024"

En trois ans et quatre mois passés en Mayenne, le colonel Briend s'est notamment investi dans l'organisation du projet d'établissement, de la construction du SDACR (Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques), qui fixe l'organisation opérationnelle départementale, et l'organisation du Cross national en 2024.

Il a joué un rôle décisif en juin 2024 dans la gestion d'une double crise, lorsqu'un incendie "d'une intensité exceptionnelle" a touché une entreprise à Val-du-Maine et que Craon subissait d'importantes inondations. "Son expertise, son calme et sa vision opérationnelle ont été déterminants pour coordonner les équipes dans un moment de tension extrême", salue le Sdis 53.

Deux pompiers félicités pour avoir sauvé un jeune d'une maison en feu

Plusieurs sapeurs-pompiers de la Mayenne ont également été récompensés lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe. Les commandants Sébastien Sicot et Laurent Bourgoin, ainsi que l'adjudante-cheffe Marine Hemmer, ont reçu la médaille de la Sécurité intérieure. L'adjudant-chef Sébastien Coçu et le lieutenant Stéphane Hamon ont reçu la médaille d'honneur pour services exceptionnels et le lieutenant Vincent Vermet, la médaille Grand Or.

Plus tard dans la soirée, deux lettres de félicitations pour actions opérationnelles ont été remises par le directeur du Sdis, Thierry Robert. Les deux sapeurs-pompiers concernés ont été mis en avant pour avoir sauvé un jeune homme piégé au premier étage d'une maison qui s'embrasait.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
En Mayenne. Le directeur adjoint des pompiers du département, le colonel Franck Briend, s'en va après 3 ans en poste
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple