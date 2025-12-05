[Photos] Saint-Lô. A quoi va ressembler le futur Normandy ?

Le permis de construire a été signé jeudi 4 décembre. Les travaux de démolition puis de rénovation de la salle de musiques actuelles de Saint-Lô, le Normandy, vont pouvoir commencer. La salle de spectacle va être en travaux pendant deux ans, pour être agrandie et améliorée. Les premières vues d'architectes de l'agence Encore Heureux ont été diffusées.

Un nouveau bâtiment va être construit, accolé à l'existant. Il y aura un étage, avec des bureaux, le catering des artistes, des espaces de stockage et une deuxième salle de concert. - Encore Heureux

Dans l'esprit des architectes, deux éléments ont été importants pour le bâtiment actuel. Tout d'abord, l'accueil du public a été repensé. L'entrée se fera du côté de la rue Viellard de Boismartin, où sont actuellement les loges des artistes. Un grand hall d'entrée, tout en hauteur, sera créé. Ensuite, dans la salle, la charpente actuelle sera découverte et sera visible. La scène sera à la place de l'actuelle entrée. Un étage sera créé pour y installer des sièges. Deux longs bras iront au-dessus de la fosse, le long des murs, pour s'approcher de la scène.

Un nouveau bâtiment

Un nouveau bâtiment va être construit, collé sur la face nord (côté avenue de Verdun) de l'existant, mais légèrement décalé vers la barre d'immeuble. Le style sera contemporain mais sans dénaturer ce qui existe déjà et date du XVIIIe siècle. Cette annexe aura une petite salle de concert, une zone logistique, une zone de stockage technique, et un étage avec des bureaux, le catering des artistes.

L'entrée actuelle ne sera plus utilisée par le public. Le nouveau bâtiment sera dans un style contemporain mais qui ne dénature pas celui d'origine, qui date du XVIIIe siècle. - Encore Heureux

Les travaux de démolition, avant de construire, commenceront en janvier 2026. La grande salle aura 900 places, dont 150 assises et la petite salle de l'extension sera un club de 279 places. La livraison aura lieu fin 2027. Le projet coûte 10 millions d'euros, dont 8 viennent de subventions et 2 millions en reste à charge pour la Ville. "On a conçu ce projet autour de l'histoire qu'avait racontée le Normandy déjà depuis des années et de ce qu'il va pouvoir raconter dans les 50 prochaines années. On l'a construit à partir de l'équipe du Normandie d'abord qui avait des volontés de développement du lieu, d'animation et d'en faire un lieu encore plus public qu'avant, puisqu'ils avaient l'idée de rajouter une deuxième salle, d'accueillir des scolaires, de travailler mieux avec le grand public", explique l'architecte de l'agence Encore Heureux, Sébastien Eymard.