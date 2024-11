[Photos]. A quoi va ressembler la salle du Normandy à Saint-Lô après les travaux ?

Mardi 5 novembre, lors de l'inauguration du festival d'automne des Rendez-vous Soniques, la mairie de Saint-Lô et le directeur du Normandy, la salle de musiques actuelles, ont dévoilé les premiers visuels de ce à quoi va ressembler la salle après les travaux. Les travaux sont programmés en 2026.

Voici une vue extérieure de ce à quoi pourrait ressembler Le Normandy. - Encore Heureux

"Cette salle va connaître des travaux d'envergure qui permettront de préserver et valoriser le patrimoine saint-lois, d'améliorer le paysage urbanistique de notre ville et d'optimiser le confort des spectateurs et l'accueil des artistes qui se produiront au Normandy", assure la mairie. Il y aura plus d'informations courant 2025. Une deuxième salle de concert devrait être créée. Le Normandy sera plus grand, mais agencé différemment. En 2023, le projet total était estimé à plus de 8 millions d'euros.

Et voici une vue de l'intérieur. - Encore Heureux

