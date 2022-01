Saint-Lô. Concert de Daho à Saint-Lô : attention à l'arnaque sur internet

Les organisateurs du festival des " Rendez-vous Sonique s" alertent sur une escroquerie à la vente de billets en ligne pour le concert d'Étienne Daho le 10 novembre 2018 à Saint-Lô (Manche),

Des billets revendus plus cher que leur valeur réelle

Des billets pour ce concert se revendent à des prix bien plus élevés que la valeur réelle du billet via le site de revente viagogo. Nous rappelons aux acheteurs potentiels que le concert n'est pas complet, il reste encore des places dans les réseaux classiques de billetterie indiquent les organisateurs du festival et rappellent que la loi française interdit la revente de billets au-delà du montant facial du billet (le montant écrit sur le billet) !

Des places achetées 32 euros se sont revendues au-delà de 100 euros, soyez vigilants alors qu'il reste encore des places pour ce concert d'Étienne Daho.

Billetterie en ligne sécurisée : http://bit.ly/DahoBill

A LIRE AUSSI.

Etienne Daho, premier nom des concerts du festival Les Rendez-vous Soniques en 2018