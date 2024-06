Saint-Lô. Rendez-Vous Soniques : de nouveaux noms dévoilés

Une pianiste virtuose, mondialement connue. Son engagement à promouvoir la musique sous toutes ses formes et explorer de nouveaux horizons artistiques fait de Vanessa Wagner une figure incontournable de la scène musicale actuelle. Elle se produira dimanche 10 novembre au théâtre Roger-Ferdinand, dans le cadre des Rendez-Vous Soniques à Saint-Lô.

Soirée découvertes régionales et internationales au menu, samedi 9 novembre aux Ateliers Art Plume, avec notamment Bibi Club (duo pop-punk formé d'Adèle Trottier-Rivard et de Nicolas Basque) + Ragapop (trio de post-punk électro venu d'Ukraine et exilé pour l'instant à Vire), Emmanuel Alias, compositeur multi-instrumentiste au projet musical tentaculaire entre rock s'inspirant ici du psych, là du dance-punk ou du hip-hop, ou encore Michel Hubert, imprévisible à l'imagination sans limite, véritable tourbillon d'énergie.

Soirée groupes emblématiques de la scène indie pop hexagonale dimanche 10 novembre aux Ateliers Art Plume avec les Papooz, un duo qui se distingue par son style musical sophistique, mêlant pop tropicale, bossa nova sauvage et influences des années 70 et 80. En première partie, Tahiti 80, groupe culte rouennais aux 25 ans de carrière, vous offre un retour aux sources aux couleurs de l'indie pop rafraîchissante et ses mélodies entraînantes nous promettent une soirée inoubliable !