Saint-Lô. Une nouvelle salle de musique pour le Normandy

Le Normandy va faire peau neuve. Le Conseil municipal de Saint-Lô doit approuver, mardi 27 juin, le plan de financement et un calendrier prévisionnel des travaux pour restaurer la salle de musique actuelle du chef-lieu de la Manche. Après une série d'études, les travaux devraient commencer début 2025 et se terminer au deuxième semestre 2026.

Une nouvelle salle

Les travaux vont permettre de créer une nouvelle salle, un club, qui pourra accueillir 250 personnes debout. Elle sera dans une extension au bâtiment actuel. Elle servira pour accueillir des concerts, mais aussi des artistes en création. La grande salle va être légèrement rétrécie et pourra recevoir 700 personnes debout et 200 assises, contre 900 debout aujourd'hui. La billetterie, les loges des artistes mais aussi les bureaux des équipes vont être remaniés. Au final, le Normandy sera plus grand, 1 676 mètres carrés, mais agencé différemment. Ce projet a de nombreuses dimensions selon la maire Emmanuelle Lejeune.

Un projet culturel, mais pas uniquement pour Emmanuelle Lejeune

Grâce à ces différentes dimensions, les financements sont composés à 80 % de subventions. Ce projet va coûter 1 598 227 € (HT) à la municipalité, sur les 8 560 477 € (HT) totaux.