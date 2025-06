Alerte météo en Normandie. Toute la région placée en vigilance pour orages dès jeudi, mais le plus gros est attendu vendredi

Ce jeudi 12 juin, la Normandie passe en vigilance jaune pour risque d'orages, selon les dernières prévisions de Météo-France. La perturbation attendue arrivera dès le petit matin, avec des horaires différenciés selon les départements :

De 6h à 12h pour la Manche, le Calvados et l'Orne

De 9h à 13h pour l'Eure et la Seine-Maritime

Même si ces orages de début de journée restent a priori modérés et localisés, ce n'est que le début…

Une chaleur inhabituelle avant les plus gros orages

Ce qui frappe dans cet épisode météo, c'est le contraste thermique : malgré la couverture nuageuse et les premières averses, les températures resteront élevées.

On attend :

21°C à Cherbourg, malgré le vent maritime

Jusqu'à 25°C ailleurs en Normandie, notamment dans les terres.

Ces valeurs participent à un fort conflit de masses d'air, terrain idéal pour des phénomènes orageux plus intenses en fin de semaine.

Vendredi 13 : une journée à fort potentiel orageux

Si jeudi reste sous contrôle, c'est vers vendredi que les regards se tournent avec plus d'inquiétude. Plusieurs modèles convergent vers une dégradation assez violente, en particulier en fin de journée et soirée sur l'est de la région (Eure et Seine-Maritime).

Les prévisions, encore en cours d'affinage, évoquent :

Des orages potentiellement supercellulaires

Un risque élevé de grosse grêle (jusqu'à 5cm de diamètre possible)

Des précipitations intenses localement, susceptibles de causer des ruissellements.

Selon les sources météorologiques comme Keraunos ou Alertes Météo Normandie, tous les indicateurs sont là pour un épisode fortement instable, avec un potentiel de vigilance orange, si les scénarios se confirment.

Vigilance orages en Normandie : les 48h à venir sous haute surveillance. - Alertes météo normandie

Une vigilance à suivre heure par heure

Pour l'heure, seule la vigilance jaune est en place, mais elle pourrait évoluer rapidement. Il est recommandé de suivre les bulletins réguliers de Météo-France et des météorologues locaux.

Les prévisions seront affinées dans les prochaines 24 à 48 heures, notamment sur :