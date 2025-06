[Actualisé] Alerte météo. Grêle, rafales, foudre : 4 départements normands passent en vigilance orange pour orages violents

[Actualisé à 16h] Météo France a actualisé ses prévisions demain, mercredi 25 juin entre 18h et 22h : les départements du Calvados, de l'Orne, de l'Eure et de la Seine-Maritime passent désormais en vigilance orange orages. La Manche reste pour l'instant en vigilance jaune. Cette montée en vigilance traduit une intensification attendue du phénomène orageux sur ces zones.

Météo France a placé l'ensemble des cinq départements normands en vigilance jaune orages pour la soirée du mercredi 25 juin. Les horaires varient selon les secteurs :

Manche : entre 18h et 21h

: entre 18h et 21h Calvados : à partir de 21h jusqu'à minuit

: à partir de 21h jusqu'à minuit Orne, Eure et Seine-Maritime : de 19h à minuit

Même si cette vigilance est de niveau jaune (moins critique que le niveau orange), les conditions attendues justifient une attention particulière.

Vents violents, grêle et fortes pluies : des phénomènes localisés redoutés

Les modèles météo annoncent une forte instabilité atmosphérique en fin de journée, due à un contraste brutal entre l'air chaud installé (jusqu'à 35°C attendus dans l'Orne et l'Eure) et une poussée d'air plus frais venu des îles britanniques.

Ce choc thermique pourrait provoquer :

des orages localement forts , surtout dans le sud et l'est de la Normandie,

, surtout dans le sud et l'est de la Normandie, de violentes rafales de vent dépassant parfois les 100km/h,

dépassant parfois les 100km/h, des chutes de grêle , parfois impressionnantes (jusqu'à 4cm de diamètre),

, parfois impressionnantes (jusqu'à 4cm de diamètre), une activité électrique intense, notamment sur les zones à risque de supercellules.

Un scénario encore incertain mais à surveiller de près

A cette heure, les incertitudes restent importantes sur la localisation exacte des foyers orageux. Les derniers modèles météo haute résolution, indiquent un risque orageux renforcé dans l'Eure et la Seine-Maritime. Cette situation pourrait être liée à l'arrivée d'un vaste ensemble orageux organisé, capable de produire de fortes pluies, des rafales de vent intenses et une activité électrique marquée.

Ce type de phénomène peut entraîner :

de forts cumuls de pluie en peu de temps (30 à 40mm localement),

un risque de tornade non négligeable,

des impacts localisés sur la circulation et les réseaux.

Moins violents que le 13 juin, mais à ne pas prendre à la légère

Les orages attendus ce mercredi devraient, à ce stade, être moins puissants que ceux du 13 juin dernier, qui avaient justifié une vigilance orange et provoqué plusieurs dégâts. Mais leur caractère localisé et soudain les rend potentiellement dangereux.

A suivre : une situation météo encore en évolution

Les bulletins vont continuer d'être mis à jour dans la journée de mercredi. De nouvelles informations sont attendues des services de Météo France et des plateformes locales de suivi, comme Alerte Météo Normandie.