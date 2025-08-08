Bayeux. Violence, outrage et menace de crime sous l'effet de l'alcool

Jeudi 7 août, un homme de 22 ans, déjà incarcéré pour une autre affaire, a été extrait de sa cellule pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen. Il devait répondre de deux dossiers : des faits de violence, outrage et menace de mort envers des gendarmes, ainsi qu'un vol avec violence commis à Bayeux.

La présidente du tribunal a décidé de regrouper les deux affaires. La première remonte au 28 février 2025. Ce jour-là, les gendarmes sont appelés à l'Intermarché de Saint-Vigor-le-Grand pour une bagarre impliquant un homme fortement alcoolisé. Sur place, ils sont pris à partie : insultes, coups, et même une menace de mort. L'homme, maintenu au sol par plusieurs personnes, aurait agressé un client avec un coup de tête. Deux employés et une cliente ont également été bousculés. Très agité, l'homme crache, gesticule, et fait tomber un gendarme. Un témoin affirme avoir reçu un coup de tête en tentant de séparer les protagonistes.

A l'hôpital, le prévenu poursuit ses menaces sur un gendarme : "Je vais te retrouver et te planter." Une fois dégrisé, il reconnaît avoir bu plusieurs bières et explique qu'il a croisé dans le magasin une personne avec qui il avait un différend. Il admet avoir un problème avec l'alcool.

Déjà plusieurs mentions sur son casier judiciaire

Le second dossier concerne des faits survenus le 3 novembre 2024 à Bayeux. Une jeune fille rentrait d'une soirée en scooter et discutait avec un ami quand le prévenu l'a poussée, la faisant tomber, avant de s'emparer de son véhicule. Le scooter sera retrouvé plus tard à son domicile. À l'audience, il dit ne pas se souvenir des faits, mais les regrette. Là encore, il met en cause l'alcool, qu'il considère comme une maladie.

Avec 16 mentions à son casier judiciaire, le jeune homme est bien connu des services de justice. La présidente lui fait remarquer qu'il a des difficultés à gérer ses relations avec les autres. Le procureur, lui, juge les faits "intolérables" et s'interroge : "Que se serait-il passé sans l'intervention des témoins ?"

Après délibération, Ryan Taffoureau est condamné à 6 mois de prison ferme, interdiction de paraître dans la commune de Bayeux pendant 1 an, de détenir ou de porter une arme durant 2 ans. Il devra s'acquitter de 254 euros pour frais de procédure.