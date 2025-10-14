En ce moment PLEASE FORGIVE ME BRYAN ADAMS
Le Havre. Le futur pôle dédié au patrimoine maritime et portuaire en travaux jusqu'en 2026

Patrimoine. La Ville du Havre prévoit l'aménagement, jusqu'au printemps 2026, d'un pôle dédié au patrimoine maritime et portuaire. Le déménagement des collections, appartenant à plusieurs associations spécialisées, est en cours, au niveau des Docks. Cet espace sera, à terme, ouvert au public.

Publié le 14/10/2025 à 11h51 - Par Célia Caradec
La passerelle du paquebot Normandie a été déménagée jeudi 11 septembre. - Célia Caradec

Contrairement à Dunkerque, Cherbourg ou Saint-Nazaire, la Ville du Havre ne possède pas de grand musée dédié à la mer. La mémoire de son passé maritime est toutefois entretenue par plusieurs associations, implantées ces dernières années dans le hangar 1 sur la pointe de Floride. En raison de la modernisation du terminal croisière, les collections rassemblées par ces passionnés sont en cours de déménagement vers le quai de la Réunion, dans un espace de 2 000m2, situé derrière le magasin Décathlon du quartier des Docks. Leur relocalisation avait été annoncée en février 2024.

Parmi les pièces emblématiques, la passerelle d'embarquement du paquebot Normandie, datant de 1934, a été acheminée vers son nouvel écrin jeudi 11 septembre. On y trouvera aussi la machine à vapeur de L'Ondée, une hélice monumentale, etc.

Un pôle ouvert au public

Si, dans l'ancien hangar, l'Association du musée maritime et portuaire du Havre avait obtenu le statut d'établissement recevant du public en 2022, les collections n'étaient que très ponctuellement visibles. Le nouveau projet prévoit l'ouverture de 1 000m² au public, dont 250m² pour des expositions temporaires et 130m² dédiés à des conférences, ateliers et événements. "Le parcours muséographique, en cours de définition, proposera une immersion sensible et ludique dans l'univers maritime" dédiée à tous les publics, "du néophyte à l'expert", et notamment aux scolaires. Les associations "feront vivre ce lieu et partageront leur expertise avec le public", indique la Ville du Havre.

Les travaux d'aménagement sont programmés jusqu'au printemps 2026. Suivra, ensuite, la mise en place du parcours de visite. Aucune date d'ouverture n'est pour le moment précisée. Sans parler de musée, la Ville évoque un "pôle dédié au patrimoine maritime et portuaire", "à la croisée de l'histoire locale, de l'expérience portuaire et du regard contemporain porté sur Le Havre".

