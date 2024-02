Le Havre. Le musée maritime et portuaire va déménager près des Docks

C'est un lieu méconnu qui regorge pourtant de trésors. Le musée maritime et portuaire du Havre, où l'on peut notamment voir les lettres du paquebot France ou la passerelle d'embarquement du Normandie, va déménager. Le hangar 1 de la pointe de Floride, qui l'abrite aujourd'hui, va en effet être détruit pour construire le nouveau terminal croisière. L'association sera à l'avenir hébergée dans un local situé entre le Carré des Docks et Decathlon.

500 000€ d'investissement

"La localisation est parfaite en raison du flux apporté par le centre commercial et le Carré des Docks, et l'on est au cœur du patrimoine portuaire", souligne Fabienne Delafosse, adjointe au maire du Havre en charge de la culture. Le Havre Seine Métropole doit délibérer, jeudi 15 février, sur un investissement de 500 000 euros pour aménager cet espace, mis à disposition par la Ville du Havre. Une salle d'exposition de 400m2 permettra notamment de présenter une partie des collections au public. "Le musée était déjà accessible au hangar 1, mais ce lieu sera beaucoup plus visible et moins contraint par l'activité portuaire", poursuit l'élue, qui précise que ce nouvel emplacement a vocation à être pérenne.

Les lettres du France en vitrine ?

L'arrivée dans le quartier des Docks est "une très bonne nouvelle" pour Didier Raux, de l'association du musée maritime et portuaire. "Un architecte est déjà venu nous rencontrer pour évaluer comment valoriser les pièces emblématiques comme la machine à vapeur de l'Ondée ou les lettres du France, qui pourraient être visibles en vitrine et illuminées avec des leds." L'aménagement précis est en cours de réflexion.

Mémoire & Patrimoine, Paquebots & Marine Marchande, l'association du Remorqueur USST 488 et l'Association de l'Hirondelle de la Manche seront également relogées dans cet espace, même si des réflexions sont encore en cours sur l'hivernage du voilier Marie-Fernand. Le déménagement de toutes ces associations est programmé avant la fin de l'année 2024.