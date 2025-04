Le Havre. Comment les paquebots ont marqué l'histoire : au MuMa, une exposition sur les géants des mers

À travers des œuvres rares, affiches et objets emblématiques, l'exposition "Paquebots 1913-1942, une esthétique transatlantique", visible jusqu'en septembre 2025 au MuMa, retrace l'histoire et l'influence de ces géants des mers. Ces derniers ont marqué l'histoire, traversé l'Atlantique et influencé l'art, la pub ou encore le cinéma.

Symboles de modernité, ils deviennent de véritables icônes culturels. Le parcours se termine avec l'incendie du Normandie en 1942, marquant la fin d'un âge d'or et le début de l'exil artistique européen vers les États-Unis, bouleversant durablement la scène artistique mondiale.

Carrefour culturel et moderne

Le Havre, grâce à son port stratégique, devient un carrefour culturel au début du XXe siècle. Les paquebots jouent un rôle central dans cette effervescence, inspirant des artistes comme Raoul Dufy, qui puise son inspiration dans l'univers maritime de la ville. Clémence Poivet-Ducroix, attachée de conservation au MuMa, explique qu'il était logique que "le Havre fasse partie de cette grande exposition sur les paquebots". Elle ajoute que "le port du Havre n'a jamais cessé d'être un point de rencontre essentiel pour les échanges artistiques et culturels, ce qui en fait un lieu naturel pour cette exposition". L'exposition met également en lumière l'impact des paquebots dans la publicité et le graphisme des années 1920-1930, à travers des affiches reflétant l'esprit d'aventure de l'époque.

L'influence des paquebots

Les paquebots, par leur taille et leurs formes modernes, ont marqué l'architecture, la publicité et les arts visuels. Clémence Poivet-Ducroix souligne que "le Normandie est un exemple parfait de l'influence des paquebots sur l'architecture de son époque. Ses lignes épurées ont inspiré une vision novatrice de l'espace et du mouvement". Maquettes, illustrations et tableaux montrent comment ce paquebot a marqué son époque. L'exposition évoque aussi la Boîte-en-valise de Duchamp, une œuvre créée entre 1935 et 1941 en exil, symbolisant le voyage et l'adaptation, à l'image d'un paquebot transportant l'art et l'exil à travers les frontières.

Pratique. Exposition visible jusqu'en septembre 2025 au musée d'art moderne André Malraux. Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 €