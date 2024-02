Le Havre. Futur terminal croisière : la population appelée à donner son avis

Au Havre, le projet de réaménagement de la pointe de Floride sera soumis à une enquête publique, du lundi 5 février au mercredi 6 mars. Les habitants sont ainsi invités à émettre des avis sur les futurs terminaux de croisière, qui permettront d'accueillir jusqu'à trois paquebots simultanément et plus de 600 000 passagers par an à horizon 2030. Cent millions d'euros vont être investis par l'Etat, la Région Normandie, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Haropa et le Groupement d'intérêt public Le Havre Croisières.

Le projet prévoit un espace paysager. - Vize rending for Enia Architectes

Dans le détail, ce projet prévoit la construction d'un nouveau terminal T1 en lieu et place des hangars 1, 2 et 3. Les hangars 12 et 13 seront en partie réhabilités et un bâtiment jonction sera construit pour accueillir les terminaux T2 (quai Pierre Caillet) et T3 (quai Joannès Couvert). Un "espace public paysager" est également prévu, pour permettre au public et aux croisiéristes de se promener sur ce site. Enfin, le permis de construire prévoit l'aménagement des voiries, parkings, dépose-minute…

Des permanences

Le dossier d'enquête publique sera téléchargeable et consultable à partir de lundi à cette adresse.

Il sera également consultable en version papier et numérique à l'hôtel de ville, ainsi que le registre d'enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra par ailleurs à la disposition du public pour recevoir ses observations aux jours et heures suivants :

- le lundi 5 février de 9h à 12h à l'hôtel de ville du Havre

- le samedi 10 février de 9h à 12h à l'hôtel de ville du Havre

- le vendredi 16 février de 13h30 à 16h30 à l'hôtel de ville du Havre

- le mercredi 6 mars de 14h à 17h à l'hôtel de ville du Havre.

Les observations du public peuvent également être adressées par mail à l'adresse enquetepubliqueterminauxcroisiere@lehavre.fr et par courrier à :

Monsieur le commissaire enquêteur du projet de nouveaux terminaux croisière

Mairie du Havre

Service Droit des sols / Permis de construire

1 517 place de l'Hôtel de Ville

76600 Le Havre