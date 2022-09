[Vidéo] Le Havre. "Pas que Beaux !", un collectif contre les croisières

Le Havre fait les yeux doux aux paquebots. Lundi 19 septembre, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole présentait son projet de réhabilitation de la Pointe de Floride. D'ici 2026, le site aura totalement changé de visage. Les terminaux croisières vont être refaits et une promenade verra le jour. Presque 100 millions d'euros vont être investis : 59 millions d'euros pour aménagement des terminaux et 40 millions d'euros pour l'électrification des quais.

Collectif "Pas que Beaux !"

Le projet ne plaît pas à tout le monde. Le jour de la présentation de ce réaménagement, des militants d'Extinction Rébellion ont interpellé les élus. Ils dénoncent l'impact environnemental néfaste de l'industrie de la croisière, pour des "retombées très maigres" pour la vie locale. Mardi 27 septembre, une poignée d'habitants ont lancé le collectif "Pas que Beaux !".

Déguisés en pandas, ils veulent alerter sur un ton différent. Le collectif regrette que de l'argent public finance ce qu'il estime être une industrie polluante. Il avance des chiffres : 10 millions de tonnes de CO 2 rejetées et 10 fois plus de soufre que la norme autorisée pour les voitures. Il parle également de pavillons de complaisances et d'armateurs condamnés pour pollution.

Le collectif demande l'arrêt du projet, l'électrification des quais à conteneurs (pas ceux des paquebots) et que la réhabilitation des terminaux soit financés par les armateurs (pas avec l'argent public).

