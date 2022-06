[Enquête] Le Havre. Le musée maritime et portuaire s'étoffe

C'est une imposante pièce métallique vert et or, qui vient tout juste de trouver sa place au sein du musée maritime et portuaire du Havre. "Quand elle est arrivée début mai, on a ressenti une immense satisfaction", se réjouit Didier Raux, président de l'association qui anime ce musée situé dans le hangar 1, près du terminal croisière. Un espace partagé avec quatre autres associations : Mémoire & Patrimoine, Paquebots & Marine Marchande, Remorqueur USST 488 et Hirondelle de la Manche - Marie Fernand.

Des passeurs d'histoire

Si cette machine à vapeur est exceptionnelle, c'est parce qu'elle est la dernière du genre en France. Un moteur à triple expansion autrefois monté sur L'Ondée, un bâtiment de la Marine nationale construit en 1935 au Havre. Confiée au musée par l'association Amerami, la pièce a nécessité plusieurs années de restauration grâce au concours d'entreprises locales, dont Fouré Lagadec. Le grand-père de Gilles Fournier, ancien P.-D.G. de la société de chaudronnerie, avait lui-même participé à sa construction.

Cette pièce rare s'ajoute à la riche collection déjà accumulée par l'association. Cloche des ouvriers portuaires, cheminée du paquebot La Savoie, lentille de Fresnel du bateau-feu, lettres du paquebot France… Sans oublier la passerelle d'embarquement du Normandie, datant de 1934. Comme souvent, le hasard a bien fait les choses. "Tout est parti d'un coup de téléphone, il y a quarante ans. On nous a proposé de la récupérer. Le bon réflexe a été de dire oui." Taguée, corrodée, sans hublot… Stockée en l'état pendant plusieurs décennies, la passerelle a finalement pu, elle aussi, être ramenée à la vie grâce au mécénat. Elle est désormais la pièce maîtresse du musée maritime et portuaire, qui vient tout juste d'obtenir le statut d'établissement recevant du public, qui va lui permettre d'ouvrir plus souvent aux curieux dans les prochaines semaines. Une concrétisation pour ces passionnés, qui ont sauvé de nombreuses archives maritimes des poubelles et ont, au fil du temps, étoffé leur collection avec des dons de particuliers et des maquettes de qualité muséale. "À une époque, le hangar était un peu un bric-à-brac. Aujourd'hui, nous avons établi un parcours de visite beaucoup plus cohérent, qui traite du voyage transatlantique, relate Didier Raux. Nous sommes des passeurs d'histoire." Le hangar 1 n'est cependant qu'un écrin provisoire. D'ici 2025, il sera démoli, dans le cadre du réaménagement complet de la pointe de Floride. L'occasion de céder la place à un grand musée maritime, à l'image d'Escal'Atlantic à Saint-Nazaire ? La question se pose depuis des décennies, au Havre. "Avoir un lieu pour exposer les objets des différentes associations, ce serait une magnifique idée. Mais on entrerait dans une autre dimension. C'est une décision politique", tranche le président. La Ville, forte des kilomètres d'archives conservés chez French Lines & Compagnies, y réfléchit. Une dizaine d'associations locales sont régulièrement consultées à ce sujet, à travers un comité de patrimoine.