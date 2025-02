Le Havre. Idées sortie : cinq expositions à ne pas rater pendant les vacances de février

De nombreuses animations sont programmées au Havre pour les vacances de février.

Anita Conti, une grande dame de la mer

Le LH Port Center met en lumière la première femme océanographe, Anita Conti, figure du XXe siècle, qui vécut longtemps à Fécamp. Journaliste, écrivaine, photographe, vidéaste… Embarquée sur les navires qui ralliaient Terre-Neuve pour la "grande pêche", elle fut la première à dénoncer la surpêche et son impact sur les écosystèmes marins. L'exposition permet de découvrir ses photographies, des vidéos d'archives mais aussi les planches du roman graphique des Fécampois Catel et Bocquet, qui rendent hommage à cette femme hors du commun.

C'est où ? Au LH Port Center, terminal de la citadelle, samedi 8 février, samedi 22 mars et dimanche 27 avril uniquement. Entrée libre et gratuite.

Le charme art déco du Havre

Le pays d'art et d'histoire met à l'honneur l'architecture art déco dans la cité océane. L'exposition propose de découvrir comment, à l'entre deux-guerres, ce style s'impose aux logements, écoles, cinémas, postes, monuments… Photographies, documents d'archives et objets, notamment des pièces d'orfèvrerie du paquebot Normandie, garnissent l'exposition complétée par un programme de visites guidées, théâtralisées, sportives, etc. Des dispositifs ludiques permettent aux enfants d'aiguiser leur sens de l'orientation en identifiant les motifs typiques de l'art déco.

C'est où ? A la maison du patrimoine, place Perret, jusqu'au dimanche 1er juin. Entrée gratuite. Visites guidées gratuites les samedis à 15 heures et à 16 heures (réservation conseillée).

Quand la presse s'illustre

La bibliothèque Oscar Niemeyer met une nouvelle fois à l'honneur le dessin et les illustrateurs de presse, qui offrent un regard singulier sur les bouleversements du monde. Droits des femmes, JO 2024, dissolution, écologie… Diverses thématiques sont abordées. Jusqu'à la fin du mois de mars, le réseau des bibliothèques havraises propose aussi des ateliers pour petits et grands autour des fake news, de l'intelligence artificielle et du dessin de presse.

C'est où ? A la bibliothèque Oscar Niemeyer, jusqu'au dimanche 30 mars. Visites guidées gratuites les 1er, 2, 8, 15 et 22 février, 9, 16, 29 et 30 mars à 16 heures. Entrée gratuite aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

Droits des femmes, JO 2024, dissolution, changement climatique… Les thématiques abordées par les dessinateurs sont variées.

L'histoire maritime à l'hôtel Dubocage

En cette année de Transat et avant le retour des Grandes Voiles du Havre, l'hôtel Dubocage de Bléville, dans le quartier Saint-François, propose une exposition temporaire qui célèbre les grandes heures de la marine à voile, du XVIe au milieu du XIXe siècle. Pêche, univers militaire, négociant, sportif et artistique y sont évoqués à travers une sélection d'une centaine d'œuvres : peintures, maquettes, objets d'art ou de curiosité. Là aussi, les musées d'art et d'histoire du Havre proposent des rallyes, visites et ateliers autour de l'exposition, notamment pour les enfants.

C'est où ? A l'hôtel Dubocage de Bléville jusqu'au 31 janvier 2026, 1 rue Jérôme Bellarmato (quartier Saint-François), de 3€ à 5€, gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA, et gratuit pour tous les premiers samedis de chaque mois.

Des collectionneurs au MuMa

Le Musée d'art moderne André Malraux consacre une exposition temporaire à la famille Senn, vingt ans après la première donation de ces collectionneurs, composée à l'époque d'œuvres de Courbet, Delacroix, Boudin, Monet, Sisley, Pissarro, Renoir ou Degas… De quoi, alors, hisser le MuMa dans le top des grands musées impressionnistes en France. A travers les collections du musée et des prêts, cette exposition réunit près de 280 œuvres qui brossent un panorama de plus d'un siècle d'histoire de l'art.