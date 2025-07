Grandes voiles du Havre. De 13 à 108m : quels voiliers sont attendus dans la cité océane ?

Plus de quarante voiliers participent à la seconde édition des Grandes Voiles du Havre, du vendredi 4 au lundi 7 juillet, à l'occasion du départ de la Tall Ships Races, course de grands voiliers qui met à l'honneur la jeunesse.

Les plus grandes unités, au tirant d'eau plus important, seront amarrées dans le bassin de l'Eure, près de l'ENSM. D'autres grands voiliers sont à visiter dans le bassin Paul Vatine. Les plus petites unités, non visitables, sont, elles, installées dans le bassin Vauban.

Les navires seront positionnés dans le bassin de l'Eure, dans le bassin Paul Vatine et dans le bassin Vauban. - Grandes Voiles du Havre

Alors que les navires arrivent au Havre en ce milieu de semaine, voici quelques anecdotes à savoir sur cette flotte qui compose les Grandes Voiles 2025.

Le plus grand

Le Dar Mlodziezy (qui signifie "don de la jeunesse") domine la flotte par sa taille. Ses 108m font de ce navire de la marine polonaise l'un des plus grands voiliers-écoles du monde, qui peut accueillir plus de 130 cadets. Bien loin des 13m du Belfer, voilier également polonais, le plus petit de ces Grandes Voiles.

Le Dar Mlodziezy est l'un des plus grands voiliers-écoles du monde avec ses 108m de long. - Célia Caradec

L'ambassadeur

Le Shabab Oman II, plus grand voilier du Moyen-Orient, impressionne par ses 87m de long et ses voiles carrées arborant le khanjar, poignard traditionnel. Que l'on se rassure : il porte un message de paix et d'amitié à travers le monde, selon la volonté de son propriétaire, le Sultanat d'Oman.

La star olympique

Le Belém (58m), sur lequel la flamme olympique a voyagé entre Olympie et Marseille l'été dernier, est de la partie. Lancé en 1896, il est le dernier trois-mâts barque français en état de navigation.

Le Belém, l'un des plus beaux voiliers français, avait transporté la flamme olympique en 2024. - Célia Caradec

Le plus havrais

Il a célébré ses 130 ans, en 2024 : Marie-Fernand (24m), dernier cotre pilote havrais, se reconnaît à sa fine silhouette blanc et noir, qui lui vaut le surnom d'Hirondelle de la Manche. C'est aussi le nom de l'association de passionnés de ce voilier, qui fut dédié au pilotage, à la pêche, au yachting, avant de revenir au Havre il y a 40 ans. Il est à couple avec la Jolie Brise (23m), construite comme lui au Havre, plusieurs fois championne de la Tall Ships Races.

Le cotre pilote Marie-Fernand, qui célèbre cette année les 40 ans de son retour au Havre, est l'un des locaux de l'étape. - Laurent Bréard

Le plus cinématographique

Avec sa coque jaune et noir et ses 372m² de voilure, le Phoenix (34m) a séduit plus d'un réalisateur. Ce brick français incarne la Santa Maria, caravelle de Christophe Colomb, dans le film 1492 de Ridley Scott. On l'a aussi vu dans Napoléon, Outlander, Le Monde de Narnia ou Poldark.

Le Phoenix est un voilier français célèbre pour servir de décors à de nombreux films, notamment "1492 : Christophe Colomb", de Ridley Scott. - DR Le Phoenix

Un duo norvégien

La Norvège possède trois grandes coques blanches, dont deux sont présentes au Havre. Le Christian Radich (73m) sera un sérieux concurrent sur la Tall Ships Races, avec 1 360m2 de voilure, près de 9 000m de cordage et son mât principal de près de 38m. A ses côtés, le Sorlandet (65m), entré en service en 1927, ce qui en fait l'un des plus anciens des grands voiliers.

Le Christian Radich est l'une des deux belles coques norvégiennes qui participent aux Grandes Voiles.

La réplique fidèle

Construite en 2000, Vera Cruz (24m) est la réplique d'une caravelle du XVe siècle, celle de l'épopée des grands explorateurs portugais. Lors de son tout premier voyage, elle a d'ailleurs suivi les routes maritimes de Vasco de Gama, jusqu'en Afrique.

Le Vera Cruz est la réplique d'une caravelle du XVe siècle, le temps des grands explorateurs portugais comme Vasco de Gama. - Rui Costa