Le Havre. A l'abordage ! Plus de 40 voiliers attendus pour les Grandes Voiles en juillet

"Au Havre, le port a précédé la ville" aime à rappeler le maire de la cité océane, Edouard Philippe. Une histoire maritime mise à l'honneur en 2017, à l'occasion des 500 ans de la ville, à travers Les Grandes Voiles, rassemblement de grands et beaux voiliers. Après cette première édition qui avait réuni une trentaine de navires, l'événement sera de retour, du vendredi 4 au lundi 7 juillet.

Des bateaux du monde entier seront au rendez-vous. - Philippe Bréard

Une quarantaine de voiliers - une dizaine de plus qu'en 2017 - ont d'ores et déjà répondu présent, pour participer à ce qui sera aussi le départ de The Tall Ships Races, une course internationale de vieux gréements. Environ 80 jeunes habitants du territoire embarqueront pour découvrir, pendant quelques jours, les rudiments de la navigation et l'esprit d'équipage.

Plus de quarante voiliers dans les bassins

Au casting côté navires, on retrouvera notamment le trois-mâts polonais Dar Mlodziezy, qui fait partie des plus grands voiliers-écoles du monde avec ses 108m de long, le Cuauhtemoc et ses jeunes marins mexicains habitués à faire le show dans les vergues, le Belem, l'un des plus grands trois-mâts français, mais aussi le Shabab Oman II du Sultanat d'Oman, long de 85m ou les trois-mâts norvégiens Christian Radich (73m) et Sorlandet (65m). On y verra des habitués des grandes fêtes maritimes normandes comme le brick hollandais Morgenster, le trois-mâts goélette Gulden Leeuw, le tricolore Le Français, le Thalassa et le Wylde Swan venus des Pays-Bas…

400 000 visiteurs sont attendus aux Grandes Voiles. - Valéry Vassilevsky

A ne pas manquer non plus la réplique de caravelle portugaise Vera Cruz, le Phoenix qui fut le navire de Christophe Colomb dans le film 1492, le Milpat, dundee basé à Fécamp, seul voilier français à participer à toutes les étapes de la course, mais aussi Biche, Nébuleuse et Mutin, les derniers thoniers à voile de la façade atlantique. Le cotre pilote havrais Marie-Fernand sera bien entendu de la partie et retrouvera Jolie Brise, également né dans les chantiers navals de la cité océane.

Les temps forts

Les premiers bateaux sont attendus au Havre à partir du mercredi 2 juillet. Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet, on pourra visiter gratuitement les navires amarrés dans le bassin Paul Vatine et le bassin de l'Eure, de 10h à 22h. Parmi les temps forts à ne pas rater : les conférences maritimes du vendredi 4 juillet, le défilé des équipages samedi 5 juillet à 16 heures, suivi dans la soirée d'un spectacle nocturne et d'un feu d'artifice, à 22h30. Lundi 7 juillet, les premiers navires quitteront les quais dès 7h pour une parade nautique depuis la digue nord jusqu'au cap de la Hève.

A ne pas manquer : un spectacle pyrotechnique, le samedi 5 juillet. - Valéry Vassilevsky

Fanfares, batucadas, chants marins, bagadou - dont les anciens du bagad de Lann-Bihoué ! - et DJ sets animeront les quais pendant ce week-end maritime, ponctué également par des sorties en mer et des jeux et activités pour petits et grands.

Pratique. Les Grandes Voiles du Havre, du vendredi 4 au lundi 7 juillet. Entrée libre. Visites gratuites des navires. Programme complet sur uneteauhavre.fr