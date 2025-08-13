Caumont-sur-Aure. Une visite insolite au Souterrescope des Ardoisières

C'est à Caumont-sur-Aure que vous retrouverez le Souterroscope des Ardoisières, ancienne galerie d'exploitation de l'ardoise, reconvertie en musée en 1994. Quatre salles vous attendent, expliquant le métier, mais vous faisant aussi observer la nappe phréatique, ou vous emmenant à la découverte de cristaux et de pierres semi-précieuses. Le 15 août, une veillée d'été y est organisée, de 10h à 22h, avec buvette et restauration sur place, et des concerts gratuits organisés.

Pratique. De 10h à 18h jusqu'au 29 août, tous les jours. Fermeture de la billetterie 15 minutes avant l'heure du dernier départ. Tarifs : 11€ pour les adultes, 7€ de 6 à 12 ans, gratuit en dessous. 245 Rue du Mont Pied 14240 Caumont-sur-Aure.