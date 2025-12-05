En ce moment We Pray COLDPLAY
"L'Amour est dans le pré". "On verra…" : la réaction des anciens candidats face à l'histoire du Normand Gilles et Isabelle

Société. Cette saison de "L'Amour est dans le pré" a fait réagir d'anciens agriculteurs, ravis de découvrir la relation naissante entre Gilles et Isabelle. Entre avis spontanés, conseils amoureux et confidences familiales, ce moment télé très attendu a offert une nouvelle vision du couple qui séduit déjà une large partie du public.

Publié le 05/12/2025 à 16h59 - Par Mathilde Rabaud
Dans le onzième épisode de la vingtième saison de L'Amour est dans le pré, Gilles le Normand et Isabelle profitent d'un moment en amoureux, juste après le choix du céréalier. Devant la production, Gilles laisse tomber le masque : il confie tout l'amour qu'il ressent pour sa nouvelle compagne. Sa fille Johanna valide d'ailleurs sans hésitation.

Après la diffusion, plusieurs anciens agriculteurs se retrouvent pour commenter l'aventure. Sans surprise, la relation entre Gilles et Isabelle devient rapidement le sujet central.

Un épisode qui fait réagir dès les premières images

Lorsqu'Isabelle affirme : "Je pense qu'on s'est bien trouvés, du coup on rit beaucoup !", la réaction est immédiate.
Evelyne s'exclame : "Ah, mais c'est bien !", suivie par Francis qui ajoute : "C'est bien de rire !" Et pour Didier, plus mesuré comme à son habitude, qui acquiesce simplement : "Oui, oui…"

De son côté, Fred tombe littéralement sous le charme : "Elle est trop chou, j'adore."
Puis, l'avis devient unanime : "Ils se ressemblent bien les deux, ils sont supers. Ça, c'est une belle histoire qui devrait bien durer celle-là. Ça se voit, ça se sent. Ah, je suis sûre que ça va durer", affirme Evelyne, tandis que Philippe temporise : "On verra bien…"
Même Océane résume la situation d'un sourire : "Des jeunes tourtereaux…"

Des conseils pleins d'empathie pour un homme amoureux

Plus loin dans l'épisode, Gilles avoue face caméra : "Je vis un conte de fées. D'ailleurs je me freine parce que j'ai envie de dire des mots tellement je suis heureux."

Cette retenue déclenche aussitôt une vague de conseils.
Fred lance alors : "Oh ! Love, love, love, love !", et l'amie d'Océane encourage : "Il faut se lâcher !", Evelyne, toujours directe, conclut : "T'as plus de temps à perdre !"

Francis, fidèle à son franc-parler, glisse un conseil qui semble venir de l'expérience : "Eh bien si tu as envie, dis-les !"

Une complicité familiale qui surprend tout le monde

Au moment du bilan, diffusé le 1er décembre sur M6, Gilles révèle l'un des aspects les plus touchants de son histoire : l'accueil d'Isabelle par ses deux filles.

Il confie : "Avec mes filles, elles sont hyper complices. Il y a même des choses que je ne sais pas des fois."

Isabelle intervient en souriant. "Il me dit : ‘Comment ça ? Vous vous appelez ?' Ben oui, on s'appelle !"

Le père de famille, encore ému, termine simplement : "C'est fou !"

Aujourd'hui, grâce à L'Amour est dans le pré, Gilles et Isabelle forment une famille recomposée solide, portée par un naturel et une évidence qui séduisent autant leurs proches que les téléspectateurs.

