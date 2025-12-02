Le bilan L'amour est dans le pré. Le Normand Gilles fait-il partie des agriculteurs en couple de cette saison ?

Tout a commencé quand Gilles, 58 ans, agriculteur dans le pays de Bray, avait accueilli Isabelle et Pascaline à la ferme. Très vite, le cœur du Normand s'est emballé pour Isabelle. Et hier soir, lors du traditionnel bilan, les deux amoureux sont arrivés habillés exactement pareil, ce qui a immédiatement inspiré Karine Le Marchand :

"Gilles et son étincelante moitié !" lance-t-elle en les accueillant.

La présentatrice, amusée, les décrit même comme "tellement unis, tellement fusionnels" avant d'ajouter : "Vous allez incroyablement bien ensemble."

"Après, ça a fait que monter, que monter, monter monter."

Cette chanson de Florent Pagny qui a tout changé pour Gilles et Isabelle 💚#ADP, le bilan - partie 2, disponible en streaming sur @M6plusofficiel : https://t.co/OHNdhz5ZE2 pic.twitter.com/DVhNct0lu9 — M6 (@M6) December 2, 2025

Des images inédites et une surprise à La Réunion

Le public découvre ensuite les coulisses de leur voyage à La Réunion. Moment marquant : Gilles a offert à Isabelle… les clefs de chez lui. Un geste symbolique qui annonce la suite.

Lors du bilan, Karine demande : "Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Que tu vives tout le temps avec Gilles ?"

Isabelle dévoile alors ce qu'elle prépare : "Je suis en train de voir pour, dans la même boîte, changer de job…"

Karine la coupe, impatiente : "Tu crois que ça pourrait être possible ?"

L'annonce officielle qui fait fondre les téléspectateurs

En voix off, la production révèle une nouvelle que le public attendait : "Depuis la fin du tournage, Isabelle a définitivement mis les voiles pour s'installer chez son Gillou."

Un déménagement qui confirme la sincérité de leur histoire.

Karine conclut : "Vive l'amour !" avant qu'Isabelle n'ajoute : "Alors plus que merci, oui. Merci L'amour est dans le pré."

Gilles, lui, reste fidèle à son émotion : "C'est vraiment une émission magique."

Les coulisses hilarantes du courrier d'Isabelle

Isabelle raconte aussi qu'elle n'avait prévenu personne lorsqu'elle a écrit à Gilles.

Elle a attendu le speed dating pour l'annoncer à ses enfants, et la scène vaut son pesant d'or.

A son fils, elle dit : "Je te donne des indices : ça dure 10 minutes, t'avais des caméras…"

Réponse immédiate du fils :

"T'as tourné un film de boules ?"

Quant à sa fille :

"T'as tourné une pub ?"

Karine Le Marchand et le couple éclatent de rire.

Un couple “évident” depuis le début

Karine Le Marchand résume parfaitement ce que les téléspectateurs pensent :

"Un des couples évidents de cette saison."

Gilles et Isabelle confirment : "On vit un conte de fées. Merci L'amour est dans le pré, plus que merci." Encore un beau couple de Normands cette année dans l'émission !