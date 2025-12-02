Le bilan L'amour est dans le pré. Le Normand Gilles fait-il partie des agriculteurs en couple de cette saison ?

En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Société. Dans le dernier épisode du bilan de L'amour est dans le pré, Gilles, l'agriculteur normand du pays de Bray, et Isabelle ont offert un moment fort aux téléspectateurs. Entre révélations, projets d'avenir et images inédites de leur voyage à La Réunion, le couple emblématique de la saison confirme plus que jamais son histoire hors du commun.

Publié le 02/12/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Gilles qui se regarde être amoureux aux côtés de ses deux filles dans l'émission débrief "l'amour vu du pré". - M6

Tout a commencé quand Gilles, 58 ans, agriculteur dans le pays de Bray, avait accueilli Isabelle et Pascaline à la ferme. Très vite, le cœur du Normand s'est emballé pour Isabelle. Et hier soir, lors du traditionnel bilan, les deux amoureux sont arrivés habillés exactement pareil, ce qui a immédiatement inspiré Karine Le Marchand :
"Gilles et son étincelante moitié !" lance-t-elle en les accueillant.
La présentatrice, amusée, les décrit même comme "tellement unis, tellement fusionnels" avant d'ajouter : "Vous allez incroyablement bien ensemble."

Des images inédites et une surprise à La Réunion

Le public découvre ensuite les coulisses de leur voyage à La Réunion. Moment marquant : Gilles a offert à Isabelle… les clefs de chez lui. Un geste symbolique qui annonce la suite.
Lors du bilan, Karine demande : "Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Que tu vives tout le temps avec Gilles ?"
Isabelle dévoile alors ce qu'elle prépare : "Je suis en train de voir pour, dans la même boîte, changer de job…"
Karine la coupe, impatiente : "Tu crois que ça pourrait être possible ?"

L'annonce officielle qui fait fondre les téléspectateurs

En voix off, la production révèle une nouvelle que le public attendait : "Depuis la fin du tournage, Isabelle a définitivement mis les voiles pour s'installer chez son Gillou."
Un déménagement qui confirme la sincérité de leur histoire.
Karine conclut : "Vive l'amour !" avant qu'Isabelle n'ajoute : "Alors plus que merci, oui. Merci L'amour est dans le pré."
Gilles, lui, reste fidèle à son émotion : "C'est vraiment une émission magique."

Les coulisses hilarantes du courrier d'Isabelle

Isabelle raconte aussi qu'elle n'avait prévenu personne lorsqu'elle a écrit à Gilles.
Elle a attendu le speed dating pour l'annoncer à ses enfants, et la scène vaut son pesant d'or.
A son fils, elle dit : "Je te donne des indices : ça dure 10 minutes, t'avais des caméras…"
Réponse immédiate du fils :
"T'as tourné un film de boules ?"
Quant à sa fille :
"T'as tourné une pub ?"
Karine Le Marchand et le couple éclatent de rire.

Un couple “évident” depuis le début

Karine Le Marchand résume parfaitement ce que les téléspectateurs pensent :
"Un des couples évidents de cette saison."
Gilles et Isabelle confirment : "On vit un conte de fées. Merci L'amour est dans le pré, plus que merci." Encore un beau couple de Normands cette année dans l'émission !

A lire aussi

