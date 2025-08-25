Ce soir à la télé. Début des speed datings dans "L'amour est dans le pré" : (re)découvrez le portrait de Gilles, le Normand

Le portrait de Gilles commence par une anecdote qui a marqué sa vie : une rupture amoureuse douloureuse, survenue en 1996, alors qu'il avait 29 ans. "Je m'en rappellerai toujours, c'était pile au moment de la sortie du titre 'Je t'aime' de Lara Fabian. Je pleurais dans le tracteur en écoutant cette chanson. Ça m'a hanté longtemps", confie-t-il à Karine Le Marchand. La coïncidence entre les paroles déchirantes de la chanteuse et son propre désarroi a ancré cet épisode dans sa mémoire.

Cette rupture, avec une femme qu'il aimait profondément, l'a marqué au fer rouge. "J'étais très amoureux, mais elle m'a quitté parce que je n'avais pas assez de temps à lui consacrer. Mon métier d'agriculteur passait avant tout. J'ai mis deux ans à m'en remettre", explique-t-il.

Trois histoires, trois échecs

Malgré cette première déception, Gilles ne s'est pas laissé abattre. Il a rencontré une autre femme, avec qui il a eu sa première fille. "Trois mois après notre rencontre, elle est tombée enceinte. Tout allait bien, mais encore une fois, j'étais trop dans le boulot. Elle s'est détachée et ça n'a pas tenu."

Plus tard, Gilles a refait sa vie et s'est marié en 2010 avec une femme qui lui a donné deux autres filles. Mais le schéma s'est répété : "Je me suis aperçu que, quand je me suis marié, j'ai fait moins d'efforts. Pour moi, c'était acquis. Et encore une fois, mon travail a pris le dessus."

Avec une sincérité désarmante, Gilles admet : "Je me suis tout le temps fait larguer. Mon métier m'a coûté toutes mes relations."

Un papa poule prêt à changer

Aujourd'hui, Gilles est un père très proche de ses trois filles, qu'il décrit comme "magnifiques". Elles sont sa fierté et son soutien dans cette nouvelle quête amoureuse. Conscient des erreurs du passé, il a pris des décisions radicales pour changer : "J'ai réduit ma charge de travail en me séparant de mes vaches. Je veux laisser plus de place à ma vie personnelle."

Sans tabou, même sur les sujets intimes

Gilles n'a pas hésité à aborder des sujets plus personnels face à Karine Le Marchand. Lorsqu'il évoque une relation avec une femme plus jeune, il confie : "Elle était célibataire, mais il y avait 14 ans de différence. Elle est partie. Je n'assurais peut-être pas assez." Des problèmes d'ordre "physique", qui ne laissent pas de place au doute. Une force et un courage d'assumer à une heure de grande écoute.

Karine, toujours directe, lui demande alors : "Est-ce que tous les matins tu as une érection ?" Une question qui a fait sourire Gilles et a laissé les internautes stupéfaits. "Je ne savais même pas qu'un sexologue existait", plaisante-t-il. Il affirme tout de même être allé voir un psychologue.

Un portrait qui fait réagir

Entre rires et émotions, Gilles a su captiver les téléspectateurs. Son honnêteté, son accent normand et son envie de trouver une femme "aimante, douce, joviale, avec un petit peu de caractère" ont touché les cœurs.

Ce soir, découvrez les premiers speed datings de Gilles

Ce soir, à 21h10 sur M6 c'est le grand retour de L'amour est dans le pré avec la saison 20. L'occasion de retrouver notre Normand en speed dating, de le découvrir lors de l'ouverture du courrier et de suivre son aventure à la recherche de l'amour. Une histoire qui promet d'être haute en couleur, et en musique !