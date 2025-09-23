En ce moment Be Mine Kamrad
Télévision. Un massage trop intime ? Gros conflit entre les prétendantes de Gilles dans L'amour est dans le pré

Société. Lundi 22 septembre 2025, L'amour est dans le pré a offert un épisode riche en rebondissements. Gilles, l'agriculteur normand de cette saison 20, s'est rapproché de Pascaline lors d'un massage… au grand désarroi d'Isabelle. Retour sur cette soirée où rires, caresses et silences lourds ont rythmé le séjour à la ferme.

Publié le 23/09/2025 à 11h48 - Par Mathilde Rabaud
A peine la saison lancée, Gilles, 59 ans, céréalier et collecteur de lait en Seine-Maritime, s'impose déjà comme l'une des figures marquantes de L'amour est dans le pré 2025. Avec son humour franc, son naturel désarmant et sa répartie, il ne laisse personne indifférent. Deux femmes ont accepté son invitation à la ferme : Isabelle, communicante venue d'Alsace, et Pascaline, fonctionnaire lyonnaise de 59 ans.

A lire aussi. L'amour est dans le pré. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?

Pascaline marque des points avec un massage surprise

Dans l'épisode diffusé lundi 22 septembre, Pascaline a misé sur une sortie originale : un rendez-vous bien-être dans un salon de massage en Seine-Maritime. Après une séance relaxante, elle prend elle-même les choses en main en massant, justement, les mains de Gilles. Entre rires complices, sous-entendus et gestes tendres, l'agriculteur ne cache pas son enthousiasme : "Je lance des perches", lâche-t-il, plus direct que jamais.

A lire aussi. L'amour est dans le pré. C'est quoi la gynécomastie, la maladie qui a fait pousser des seins à Gilles et brisé sa confiance en lui ?

Isabelle déstabilisée : malaise dans la ferme

En rentrant à la ferme, Isabelle découvre que Pascaline a partagé ce moment privilégié avec Gilles, et surtout, que c'est elle qui l'a massé. Elle se renferme complètement, le regard vide. Le contraste est saisissant : lors de la balade en tracteur avec Pascaline, les blagues et caresses fusent. Avec Isabelle, c'est un silence pesant, teinté de jalousie et de distance. Une tension palpable qui pourrait bien changer la suite de son aventure avec l'agriculteur normand.

Et maintenant, quel avenir pour Gilles et ses prétendantes ?

Le séjour à la ferme ne fait que commencer, mais déjà, les cartes semblent rebattues. Gilles devra bientôt trancher entre la complicité tactile de Pascaline et le mystère d'Isabelle, qui pourrait encore surprendre lors de leur tête-à-tête annoncé. Une chose est sûre : cette saison 20 de L'amour est dans le pré promet encore bien des rebondissements.

