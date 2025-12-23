Rouen. Comment savourer vos repas de fêtes sans alcool ?

Pour les repas de Noël ou du Nouvel An, l'alternative ne se résume plus au simple verre d'eau à table. Il existe aujourd'hui des boissons "gastronomiques" capables de sublimer vos plats de fêtes. Benoit Yon, de la Cave de Bacchus à Rouen propose des pépites pour des repas de fêtes tout en finesse.

Ne pas imiter le vin

Benoit Yon est catégorique, il ne propose pas de vins sans alcool. Pour lui, ce processus casse le produit, "désalcooliser un vin, c'est retirer tout l'équilibre du produit et les seules sensations qui restent sont une sensation de sucre". L'idée ici est de découvrir de nouvelles saveurs à travers ces boissons non alcoolisées, qui apportent de la fraîcheur sans saturer le palais car peu sucrées. "Dans les repas de fêtes c'est ce qu'on recherche, de la finesse, car on mange et on boit un peu plus que d'habitude", explique-t-il.

A lire aussi. Pour vos repas de fêtes de fin d'année, osez le vin naturel

La sélection de la Cave de Bacchus pour vos menus de fêtes

Pour l'apéritif, les fruits de mer ou le foie gras, le caviste conseille un pétillant blanc de la marque UMA, composé de jus de raisin blanc du Périgord et de fleurs de sureau. Benoit Yon l'assure : "C'est très fin en bouche." Le pétillant rosé de la même marque à base de fruits rouges se marie très bien avec de la volaille ou des plats végétariens. "Un accord tout en douceur qui respecte très bien les plats de fêtes", confie-t-il.

Pour accompagner les poissons, direction la Normandie avec les jus Libellule, de La mare aux pommes, près d'Yvetot. Le coup de cœur de Benoit Yon, le jus pomme-gingembre. "Il se marie très bien avec du saumon, ça va ramener des épices en bouche et relever le tout", ajoute-t-il. La brasserie Spore à Evreux propose la Low In, une IPA sans alcool. "A l'aveugle on est vraiment sur une vraie bière avec de l'aromatique, aux arômes de fruits exotiques, affirme Benoit Yon, ça c'est chouette."

A lire aussi. Les conseils d'un caviste rouennais pour votre table de Noël

Le plaisir avant tout

La sélection de Benoit Yon montre qu'il est possible de se faire plaisir sans alcool. En privilégiant des produits peu sucrés et aromatiques. "On peut prendre beaucoup de plaisir à travers ces boissons tout en sublimant les plats", résume-t-il. Des bulles, du goût et pas d'alcool, de quoi passer de très belles fêtes la tête légère.