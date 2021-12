Seine-Maritime : la vente d'alcool et d'explosifs sous haute surveillance

Sur les routes : policiers et gendarmes seront particulièrement présents les soirs du 24 et 31 décembre. En ligne de mire : la consommation d'alcool.

Vente d'alcool : la vente d'alcool à emporter est interdite par arrêté préfectoral sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime du : lundi 24 décembre 2012 (20h) au mardi 25 décembre 2012 (8h) et du lundi 31 décembre 2012 (20h) au mardi 1er janvier 2013 (8h).

Produits explosifs et inflammables : Les pétards et explosifs sont interdits à la vente depuis le 21 décembre et jusqu'au 7 janvier. Par ailleurs, jusqu'au mardi 2 janvier inclus, sur l'ensemble du département, l'acquisition par les mineurs de bouteilles ou bidons de produits chimiques, inflammables ou explosifs sous forme liquide, solide ou gazeuse (essence, acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler et solvants) est interdite. Les majeurs souhaitant acquérir ces produits devront obligatoirement présenter une pièce d'identité.