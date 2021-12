La préfecture fermée trois jours à Rouen

La préfecture de Rouen et la sous-préfecture de Dieppe seront ainsi fermées au public le mardi 25 décembre, le lundi 31 décembre et le mardi 1er janvier, "pour des raisons d'exercice budgétaire et comptable, et en raison de jours fériés", explique-t-on dans les services de l'Etat.

De son côté, la sous-préfecture du Havre sera ouverte au public les 24 et 31 décembre uniquement de 8h30 à 11h45. Elle sera fermée au public les 24 et 31 décembre après 11h45, et le 25 décembre et 1er janvier toute la journée.