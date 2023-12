Rouen. "C'est une punition" : la boîte de nuit La Suite contrainte à la fermeture

"C'est une punition", estime le gérant Vincent Troutier. Son établissement La Suite, installé sur la rive gauche de Rouen, fait l'objet d'une fermeture administrative ordonnée par la préfecture par un arrêté en date du lundi 27 novembre, effectif durant trois semaines. La Suite devrait donc rouvrir à partir du mercredi 20 décembre.

D'après les services de l'Etat cette fermeture intervient après une visite du Codaf, le Comité opérationnel départemental anti-fraude, qui a constaté, notamment, des faits de "travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié". Une sanction trop sévère, estime le patron. "Il s'agit d'un employé en autoentrepreneur qui est au service au bar, c'est une requalification, pas un travail dissimulé, il ne s'agit pas de travail au black", se défend Vincent Troutier.

De la vidéosurveillance non autorisée

Il est reproché également à l'établissement l'exploitation d'un système de vidéoprotection sans autorisation préfectorale ainsi qu'une atteinte à la vie privée "car les caméras filmaient les toilettes hommes et femmes", précise la préfecture. Là encore, Vincent Troutier tempère. "Nous n'enregistrons pas avec ces caméras, il s'agit de constater le flux des personnes. Les caméras sont situées à l'extérieur des toilettes et les vidéos sont retransmises sur un écran à la vue de tous, explique le gérant. Ça fait 15 ans que la vidéosurveillance est en place, je ne comprends pas. Maintenant, s'il faut la retirer, on la retirera." Les gérants n'ont pas l'intention de déposer un recours administratif pour contester la décision, estimant que le délai est trop court. "C'est un coup dur, mais on pourra rouvrir pour les fêtes."

D'après la préfecture, "les faits constatés relevant de délits, une procédure judiciaire relative aux infractions est par ailleurs menée sous l'autorité du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen".