Seine-Maritime. Fête de la musique : un dispositif de sécurité et de secours en place dans le département

Un dispositif visant à garantir la sécurité lors des animations prévues à l'occasion de la fête de la musique va être mis en place par la préfecture vendredi 21 juin, en Seine-Maritime, à l'occasion de la fête de la musique. 250 policiers et gendarmes seront mobilisés ainsi que des policiers municipaux dans plusieurs communes. Il y aura également "un renfort de sapeurs-pompiers sur l'ensemble des centres d'incendie et de secours de la Seine-Maritime", poursuit le préfet.

Trois arrêtés pris sur l'ensemble du département

Dans ce contexte, le préfet de la Seine-Maritime a pris trois arrêtés applicables sur l'ensemble du département. Une interdiction temporaire de la "consommation ou de la détention, sur la voie publique et les terrains publics, de toutes boissons alcooliques et alcoolisées" est instaurée du vendredi 21 à partir de 12h jusqu'au samedi 22 juin à 10h.

La vente et l'utilisation des artifices dits de divertissement dans le département seinomarin "sont interdites du jeudi 20 juin dès 19h, jusqu'au dimanche 23 juin, 10h".

Le préfet de la Seine-Maritime a aussi décidé d'interdire "le transport ostensible et l'utilisation sur la voie publique de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse" [essence, acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcools à brûler et solvants et de carburant aux usagers sous forme conditionnée : jerricans, bidons, etc. NDLR], à compter du jeudi 20 juin, 19h, au dimanche 23 juin, 10h.