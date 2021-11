Seine-Maritime : la délinquance a reculé depuis janvier

Et pour cause : depuis le début de l’année, ces derniers connaissent une baisse quasi générale.

Violences physiques aux personnes : - 1,67 % ; vols : - 2,81 % ; vols d’automobiles : - 6,76 % en zones urbaines ; cambriolages : -20 % en zones rurales ; incendies de voitures dans les quartiers sensibles : - 25 %. “Le travail de la police et de la gendarmerie porte ses fruits”, a estimé le Préfet. “En Seine-Maritime, il n’y a pas de zone de non-droit ni de non-police”.

Seul bémol, les infractions économiques et financières ont bondi de 17,80 %, nourries par la multiplication des arnaques sur internet. “Nous remarquons aussi une recrudescence de la délinquance liée aux trafics de stupéfiants”, a ajouté le procureur de la République Michel Senthille. Une réalité qui inquiète les autorités.