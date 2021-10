Délinquance en Seine-Maritime : un bilan 2011 "très positif"

Mercredi 25 janvier, le préfet s'est livré au traditionnel bilan de la délinquance de l'année écoulée. La plupart des indicateurs montrent une diminution des faits :

Atteintes volontaires à l'intégrité physique : -1,54 % (10352 faits en 2011, contre 10074 en 2010)

Atteintes aux biens : -4,18 % (40937 faits en 2011, 42725 en 2010)

Infractions économiques et financières : -5,24 % (6315 faits en 2011, 6664 en 2010)

Accidentologie : 52 morts sur la route en 2011, contre 67 en 2010 (-22 %), diminution de -2,63 % du nombre de blessés (1146 en 2011, 1177 en 2010) et diminution de -3,75 % du nombre d'accidents (898 en 2011, 933 en 2010).

Violences urbaines : -12,14 %

Voyant là le signe d'une "présence agissante" des services de police et de gendarmerie, le préfet Rémi Caron a précisé que les infractions révélées par l'action des services ont augmenté de 18,59 %. Parallèlement, les taux d'élucidation "continuent à progresser", désormais à 50 % en zone gendarmerie (+5 %) et 35 % en zone police (+0,5%).

Au rayon des moins bonnes nouvelles, les infractions liées à la toxicomanie ont augmenté en 2011. Les cambriolages, quant à eux, ont progressé de +0,4 %. Une hausse inattendue qui s'expliquerait, selon les services de police et la préfecture, par une explosion des faits en fin d'année, due "à l'action de raids venus d'Europe de l'Est". Un phénomène "rapidement contré grâce à nos actions", a estimé le colonel Jacques Plays, commandant du groupement de gendarmerie de Seine-Maritime.

A noter enfin la nette hausse des vols à main armée. Si 53 furent recensés en 2010, il y en a eu 90 en Seine-Maritime en 2011. "Mais nous n'avons pas affaire à des hold-up spectaculaires", a relativisé Rémi Caron.

Paradoxalement, le parquet de Rouen a enregistré une nette hausse de son activité en 2011, avec un peu plus de 41 000 procédures judiciaires recensées contre 37 808 en 2010. Une évolution pouvant s'expliquer par une amélioration des taux d'élucidation de la part des services de police et de gendarmerie. Les procédures concernant les atteintes aux biens, vols aggravés et toxicomanie tirent les statistiques vers le haut.