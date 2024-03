Sécurité. Découvrez ici tous les chiffres 2023 de la délinquance dans l'Orne

Jeudi 14 mars, le préfet de l'Orne, Sébastien Jallet, la procureure de la République d'Alençon, Laëtitia Mirande, le commandant des 440 gendarmes du département, le Colonel Benech, et le directeur adjoint des 230 policiers d'Alençon, Flers et Argentan, le commandant Alvarez, ont dressé le bilan de la délinquance dans l'Orne en 2023.

Entre les manifestations contre la réforme des retraites, puis les violences urbaines avant l'été, et quelques grosses manifestations comme le Concours Complet au Haras du Pin, les agents de police ont été particulièrement mobilisées en 2023 sur le maintien de l'ordre public dans l'Orne.

Concernant les faits de délinquance, les chiffres sont à la hausse, notamment sur les atteintes aux biens - une augmentation de 12,7%, soit 5 538 faits avec 16,4% d'élucidation -, avec les cambriolages qui ont été multipliés par quatre sur les locaux commerciaux et industriels sur Alençon.

La hausse est de 4,6% sur les atteintes aux personnes : 3 004 cas, dont 72,9% ont été élucidés. Les cas de violences faites aux femmes sont portés au nombre de 95 en 2023 dans l'Orne, avec 197 gardes à vues à ce sujet prononcées par le tribunal d'Alençon. "Les victimes se signalent davantage que par le passé", souligne le préfet. De plus, 39 places d'hébergement d'urgence sont désormais disponibles dans l'Orne, c'est deux fois plus qu'en 2019. Six places ont aussi été créées pour exfiltrer les auteurs de leur domicile familial. Ce sujet reste la priorité absolue de 2024.

Globalement, "on dénombre davantage de procédures dans les tribunaux", souligne Laetitia Mirande : 10 284 en 2023 au lieu de 8 300 l'année précédente au tribunal d'Alençon. Elles sont en hausse de 21% sur le tribunal d'Argentan. En 2023 dans l'Orne, les gendarmes sont intervenus à 12 250 reprises, sur 7 895 crimes et délits, et 2 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis.

La lutte contre les stupéfiants s'est particulièrement intensifiée dans l'Orne en 2023 avec cinq réseaux démantelés : deux à Alençon, tour Peggy et tour Pascal à Perseigne, un à Cahan, un à Flers, un sur Argentan-Sées. En 2023 dans l'Orne, 56kg d'herbe et de résine de cannabis ont été saisis, soit 32kg de plus par rapport à 2022, ainsi que 9,6kg d'héroïne, soit 6,7kg de plus, mais aussi 2,14kg de cocaïne, et 443g de crack, soit 377g de plus. "2023 a été une année exceptionnelle, avec des saisies sans précédent", souligne le préfet, "avec un pilonnage quotidien des points de deal". " Nous avons saisi de la drogue, mais également des armes et du numéraire", précise le commandant Alvarez. En effet, 416 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées envers des consommateurs qui venaient s'approvisionner, contre 362 en 2022, et "si leur contrôle s'avère positif à la consommation de stupéfiant, c'est un retrait du permis de conduire". Ce sont des gardes à vue systématiques pour les personnes contrôlées en possession de crack.

En 2023, les forces de l'ordre de l'Orne ont également lutté contre les fraudes lors de 19 opérations, et sont intervenues sur la cybersécurité. C'est aussi la police de l'environnement et des atteintes aux élus avec 14 cas en 2023 contre 6 en 2022. Enfin, deux radicalisés étrangers ont été renvoyés dans leur pays d'origine, 52 étrangers sans titre de séjour ont été éloignés, dont 30 incarcérés pour trouble à l'ordre public.