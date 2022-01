Alençon. Délinquance: il fait bon vivre dans l'Orne

La Préfecture de l'Orne vient de communiquer les chiffres de la délinquance pour l'année 2016: le taux de criminalité dans ce département reste en dessous des ratios nationaux. "Le bilan de la délinquance est maîtrisé, malgré une augmentation des cambriolages à la fin de 2016", a expliqué Isabelle David, préfet de l'Orne. "Il fait bon vivre dans l'Orne", a confirmé François Coudert, procureur de la République d'Alençon.

Pic de cambriolages fin 2016

Le taux de criminalité dans l'Orne reste en dessous des ratios nationaux. Le nombre des dégradations est en baisse. Les vols avec violence sont stables. Les vols sans violence sont en diminution de plus de 9 %...

En revanche, le nombre des cambriolages est en hausse, surtout sur la fin de l'année 2016. Le lieutenant-colonel Baillargeat, patron des gendarmes de l'Orne:

Le nombre de violences physiques dans les familles a augmenté en 2016, notamment à cause du soleil de l'été :

Les forces de l'ordre de l'Orne se félicitent de la baisse du nombre des incendies de véhicules et de containers à Alençon. En revanche, la délinquance des mineurs à Flers devient particulièrement inquiétante: plus élevée que la moyenne ornaise et que la moyenne française. Cette situation fait actuellement l'objet d'une réflexion approfondie.

Mémento délinquance 2016 dans l'Orne:

5266 faits d'atteinte aux biens ont été constatés (-5,8%). 1141 vols de véhicules (-8,6%). 1359 cambriolages (+11,3%). 1205 vols sans violence (-9,1%). 78 vols avec violence (stable). 231 dégradations de moins en un an, 78 violences physiques crapuleuses (stable). 1044 faits de violences physiques non crapuleuses (familiales). 1101 escroqueries (+22.2%). 51 infractions économiques et financières. 77 infractions à la législation du travail. 12 infractions à la législation sur les étrangers.

