Alençon. Les avocats ont manifesté à Alençon

Les avocats du barreau d'Alençon ont marché de la préfecture jusqu'au Palais de justice, mercredi 12 décembre 2018, à travers la ville d'Alençon (Orne), pour dénoncer, une nouvelle fois, le projet de réforme de la justice voté la nuit précédente à l'Assemblée nationale, par 88 voix pour et 86 voix contre.

Dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation, devant la préfecture de l'Orne 25 avocats, sur les 30 que compte le barreau alençonnais, ont d'abord entonné une chanson pas vraiment à la gloire de la Ministre de la Justice Nicole Belloubet, avant de faire retentir des sifflets stridents.

Puis ils ont traversé en cortège le centre-ville d'Alençon jusqu'au palais de Justice, expliquant les raisons de leur manifestation aux passants interloqués à la vue de ces avocats vêtus de leur robe professionnelle. Pour eux, la justice s'éloigne du justiciable, contrairement à ce que Nicole Belloubet avait promis lors de sa venue à Flers (Orne).

Manif à Caen, puis à Alençon

Les avocats Alençonnais qui le matin-même s'étaient joints à la manifestation régionale à Caen, dénoncent une justice qui ne sera plus un service de proximité. Nous ne voulons pas être jugés par vidéo sur un ordinateur ou via un écran, expliquent-ils, dénonçant que le gouvernement organise le dysfonctionnement de la justice, que sur le papier les tribunaux sont maintenus, mais qu'il va y avoir une chambre principale à Rouen et que Caen ne sera plus qu'une annexe.

Cortège des avocats à travers les rues d'Alençon. - Eric Mas

La loi votée à l'Assemblée Nationale doit encore passer par la commission mixte paritaire, le Sénat, avant de revenir à l'Assemblée. Les avocats veulent donc rester mobilisés pour dénoncer ce projet de loi qui va priver les Français d'une justice de qualité et de proximité.