Délinquance : Rouen veut changer les habitudes

Et à chaque fiche, son groupe de travail, réunissant des représentants de la Ville, des forces de l’ordre ou du monde associatif.

La prévention d’abord

Que trouve-t-on dans ce vaste plan ? Le renforcement de la coopération entre la Ville, la police, la justice, l’académie ou les transporteurs publics (SNCF, TCAR...), ainsi qu’un grand nombre d’actions de prévention. On retrouve ainsi des fiches-action sur la vie nocturne, les addictions, les violences faites aux femmes, la prostitution ou encore l’absentéisme scolaire. Vaste chantier. Plusieurs diagnostics devraient être lancés, comme celui, en cours de finalisation, portant sur l’utilité du système urbain de vidéo-surveillance.

“Nous nous fixons des objectifs précis pour les trois prochaines années”, s’est félicité le maire Valérie Fourneyron, lors de la signature de la convention, jeudi 26 janvier. La méthode tient en quelques mots : “mettre tous les acteurs concernés autour de la table”. Chaque groupe devra rendre compte de son travail trois fois par an. Tous se réuniront une fois par an à travers le Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Seine-Maritime : recul statistique de la délinquance en 2011

En 2011, les statistiques officielles ont montré un recul de la délinquance en Seine-Maritime. Le bilan est donc “très favorable”, selon le préfet Rémi Caron. Les violences aux personnes ont diminué de 1,54 %, les atteintes aux biens de 4,18 %, les infractions économiques et financières de 5,24 % et les violences urbaines de 12 %. Les routes ont fait 15 morts de moins qu’en 2010. Mais les cambriolages (+0,4 %), les infractions liées à la toxicomanie et les vols à main armée sont en hausse.